İYİ Partili isim uyardı: Türkiye’yi bekleyen tehlikeyi açıkladı!

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Sözcü TV’de yaptığı konuşmada Gazze’deki çatışmaların Doğu Akdeniz’deki enerji ve güvenlik politikalarıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Türkiye’nin bir dönem “Mavi Vatan” söylemiyle yürüttüğü doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerinin, Sevilla Haritası gerekçe gösterilerek uluslararası baskılar sonucu durdurulduğunu iddia eden Çömez, bu bölgelerde şu anda ExxonMobil ve Qatar Energy’nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi adına arama yaptığını ifade etti.

BEŞ ASKERİ ÜS KURULDU

Çömez, Ege Adaları’nın Yunanistan tarafından yoğun şekilde silahlandırıldığını ve Güney Kıbrıs’ta Amerika ve İsrail’e ait beş askeri üs kurulduğunu da ifade etti. Türkiye’nin bu gelişmelere karşı sessiz kaldığını belirten Çömez, Gazze’deki olayların bölgedeki jeopolitik dengelerden bağımsız olmadığının altını çizdi.

Turhan Çömez şöyle konuştu:

Exxon Mobile ve Qatar Energy arıyor ve bunlar Güney Kıbrıs Rum Kesimi adına bizim münhasır ekonomik alanlarımızda doğalgaz ve petrol arıyor. Ben bunu parlamentoda AKP'lilerin yüzüne baka baka buna bir cevap veriyor musunuz dedim ve hepsi başlarını önüne eğdi. Tabii olay sadece bununla da sınırlı değil. Geçtiğimiz yıllarda Ege Adaları’nda harıl harıl Yunanlıların silahlandırıldığını ve Ege adalarının bir yoğun silahlandırılmasıyla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. İtiraz yok. Erdoğan bunların hiçbirisini ne PYD/YPG'yi ne Doğu Akdeniz bizim Mavi Vatan tezlerimizi ne Ege Adaları’nın silahlandırılmasını Birleşmiş Milletler de konuşmadı ama biz hamasi nutuklarla inanılmaz şeyler söyledi dedik. Yanı sıra bakın Güney Kıbrıs'ta beş tane askeri üs kuruldu. Bunlar Amerika ve İsrail'in üsleri. Şu anda Güney Kıbrıs harıl harıl silahlanıyor. Sırbistan ve Fransa dahil birçok ülkeden silah alıyorlar. Şimdi bunları Gazze'de yaşananlardan bağımsız görmemek lazım.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis

SEVİLLA HARİTASI NEDİR?

2000'li yılların başında Sevilla Üniversitesi akademisyenleri tarafından Avrupa Birliği'nin (AB) talebi üzerine hazırlanan harita Doğu Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmazlığının çözümünü amaçlıyordu ancak haritadaki kıta sahanlıklarını Türkiye kabul etmiyor. Bunun nedeni haritadaki Yunan kıta sahanlığının Türkiye'ye ne kadar yakın olursa olsun Yunan adaları temel alınarak hesaplanmış olması.