İYİ Parti'li isimden AKP'ye: Belediye, şahsi çıkarlar için yol kapattı, mülkiyetime el koydu!

Ahmet Pasinlioğlu / Tokat / Yeniçağ

Alpat, 2006 yılında yatırım amaçlı satın aldığı arsanın, o dönemde 5 kat ticaret imarlı olduğunu ancak son başvurusunda arsanın komşu parsele eklendiği ve inşaat yapmasının engellendiği bilgisini aldığını belirtti. Alpat, bu durumun, AKP'nin belediyeyi yönettiği döneme denk geldiğini ve daha önce de benzer engellemelerle karşılaştığını ifade etti.

Alpat'ın iddialarına göre, AK Parti'li meclis üyeleri, uzun bir yol üzerinde sadece bir kişinin parselinin yolunu kaldırarak, kendi arsasını da bu yola dahil etti. Alpat, bu durumun adaletsizlik olduğunu ve acil durumlarda ambulans ve itfaiye gibi araçların geçişini engelleyeceğini vurguladı.

Alpat, "Uzun bir yol üzerinde sadece bir parselin kişiye özel yolunu kaldırıyorsunuz, yan tarafa da benim arsama aynı belediye stabilize malzeme döküyor bizim mülkiyette arsamıza vatandaşlara yol veriyorsunuz. Bu adalet mi?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Alpat, mevcut Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural'dan, önceki dönemin hatalarını düzeltmesini talep etti ve AK Parti'li meclis üyelerini vicdanlı olmaya davet etti. Alpat, "Ben mülkiyetim olan arsamın hudutlarını belirleyip çevireceğim. Bu yolu kapatan ben değilim,bugünkü mevcut Turhal Belediyesi de değil. Encümeni de değil. Bu yolu kapatan dönemin AKP yönetimi ve meclis üyeleridir." şeklinde konuştu.

Alpat ayrıca, Tokat Belediyesi'nin de AK Parti yönetiminde olduğu dönemde, muhalefet yaptığı için kendisine baskı uyguladığını ve dükkanının haksız yere kamulaştırıldığını iddia etti. Tokat Taşhan karşısında dört dükkan ortasında sadece kasıtlı olarak benim dükkanımı kamulaştırdılar.

Alpat, "AK Parti'ye karşı muhalefet yaptığım için, toplumun yararına faydalı konuları bildirdiğimden dolayı bana karşı cephe aldılar." dedi.

Alpat, hukuki yollardan hakkını aramaya devam edeceğini ve baskılara boyun eğmeyeceğini vurguladı.