İYİ Partili isimden AKP'yi terletecek açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) organizasyonundaki iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, artan gıda fiyatlarına ilgili, “Gıda enflasyonunu önümüzdeki dönemde kontrol altına almayı ve düşürmeyi hedefliyoruz” dedi.

İYİ Partili Turhan Çömez, Yılmaz’ın yaptığı açıklamaya şaşkınlıkla karşılık vererek "Nasıl?" dedi.

"22 YIL SONRA GIDA ENFLASYONUNU DÜŞÜRMEYE KARAR VERMİŞLER!"

TBMM' de söz alarak konuşan Turhan Çömez, Yılmaz’a "22 yıl sonra gıda enflasyonunu düşürmeye karar vermişler!" diyerek, "Sayın Yılmaz'ın bugün bir açıklamasına tanık olduk. Sayın Yılmaz 'Gıda enflasyonunu düşürmeyi hedefliyoruz' dedi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Tam 22 yıl sonra bu ülkedeki açlığın, bu ülkedeki sefaletin sebebi olan gıda enflasyonu ile ilgili bir çözüm ortaya koyacağını söylüyor.

"SINIR KOMŞUMUZ YUNANİSTAN'DA %3 GIDA ENFLASYONU"

Şimdi etrafımıza bir bakalım. Bakın Yunanistan'a baktım bugün resmi rakamları inceledim. Sınır komşumuz Yunanistan %3 gıda enflasyonu. Bulgaristan %3.7. Savaşta ki Rusya %11. Savaşta ki Ukrayna %12. Öte yandan Afrika Güney Afrika'ya baktım %2.3, Gana'ya baktım...

Dünyanın en fakir ülkelerinden bir tanesi %3. Fas'ta ise %0.7 gıda enflasyonu.

Şimdi buradan soruyorum iktidar yetkililerine soruyorum. Dünyanın en mümbit coğrafyasında en bereketli topraklarında, bu ülkeyi varlık içerisinde yoklukta yaşatmaya kimin hakkı var? Allah'ınızı severseniz hangi mazereti üretebileceksiniz? Hangi gerekçeyi ortaya koyabileceksiniz?

Gıda enflasyonu bizde %40'ları aşmış. Bazı ürünlerde %60 70'ler. Neden bu ülke bu hale geldi? Tabii açlık ve sefaletin en fazla vurduğu kesimde maalesef çocuklarımız ve yavrularımız. Bakın defalarca bu kürsüde bu meclis çatısı altında ifade ettim yine söylüyorum. TÜİK'in rakamları, Türkiye'de çocuk ölümlerinin bir önceki yıla göre %30 arttığını gösteriyor.

Soruyorum buradan. Bu çocuklar niye hayatını kaybediyor? Niye sınır komşularımız Bulgaristan'da ve Yunanistan'da çocuk ölümleri azalırken bizim ülkemizde bu bereketli Anadolu topraklarında çocuk ölümleri niye artıyor? Sebebini biliyor musunuz? Açlıktan dolayı” dedi.