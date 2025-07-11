İYİ Partili ismin acı günü!

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç’ın hayatını kaybeden kardeşi Serkan Kılınç’ın cenazesi, ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Cami’de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç

Serkan Kılınç

Cenaze namazına AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanları Fatih Kılıç ile Ali Demir, İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.