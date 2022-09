﻿İYİ Partili kadınlar Afyonkarahisar'da atağa kalktı

Efe Hasan Öğünç / Yeniçağ - Afyonkarahisar

İYİ Parti Kadın Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Ünzile Yüksel, İYİ Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel ve beraberindeki Kadın Politikaları Başkan Yardımcıları Kadriye Ünler, Sevgi Yalav ve Ferhan Başaran, yeni açılan İYİ Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde teşkilat üyeleri ve basın mensupları ile bir araya geldi

Toplantıda bir açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, 25 Ekim 2017'nin Türk siyasetinde milat olduğunu söyledi. Mısırlıoğlu, basın toplantısında şöyle konuştu: "25 Ekim 2017'de bir Türk anası, bir Türk kadını Türk siyasetine yön vermek üzere, kırılan, yok olan umutları yeşertmek üzere, Türk milletinin hiçbir zaman çaresiz kalmadığını, her zorluktan ve darlıktan küllerinden doğmasını bildiğini söyleyerek Türk milletinin umudu olan İYİ Parti hareketini kurduğu günden bu tarafa Türkiye'nin her tarafında güneş başka doğuyor, şafak başka söküyor."

Mısırlıoğlu, İYİ Parti'nin 2019 yerel seçimlerinde sergilediği başarıyı hatırlatarak "destek verenlerden Allah razı olsun" dedi. Mısırlıoğlu, Genel Başkan Meral Akşener'e atıfta bulunarak konuşmasına şöyle devam etti: "Allah ondan razı olsun. Onunla birlikte yol yürüyenlerden Allah razı olsun. Ona yoldaş olanlar, ona kardeş olanlar, onunla birlikte kaderdaş olanlardan razı olsun. 2017 yılının 25 Ekiminde Türk siyasetine yön vermek için kurulan parti, 2019 yılındaki yerel seçimlerde işte bu partinin neden kurulduğunu sandıkların açılması ile birlikte yenilmez denilenlerin yenildiğini, yıkılmayan kalelerin yıkıldığını tüm dünyaya ve Türk milletine göstermiştir."

Başkan Mısırlıoğlu, Afyonkarahisar'a güvendiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu doğrultuda o günden bu tarafa yol arkadaşlığı yapmaktan onur ve gurur duyduğum Afyonkarahisar'ımızın her ilçesinden, her köyünden, her beldesinden yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle dava arkadaşlarımızın yol arkadaşlarımızın bilinçli, şuurlu, gururlu bir şekilde İYİ Parti bayrağını o günden bu tarafa taşıyarak bu gün Afyonkarahisar'da kim nereden ne taraftan anket yaparsa yapsın Afyonkarahisar bundan sonra bir başka olacak. Bizler buna inanıyoruz. Afyonkarahisar halkına güveniyoruz. Türk milletine güveniyoruz. Allah'ın izniyle erken veya zamanında yapılacak seçimlerde İYİ Parti Afyonkarahisar'ın gururu olacaktır" dedi

Düzenlenen basın toplantısında İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel ise şu ifadelere yer verdi:

“Bu gün sizlere genel başkanımız Sayın Meral Akşener'in selamlarını getirdik .

"DEDELERİM BU ŞEHİRDE YATIYOR"

Ünzile Yüksel Şunları söyledi: "Bugün burada olmamızın sebebi soğuk evlerde üşüyen çocuk bırakmamak için, sokak köşelerinde katledilen kadın bırakmamak için, işsiz genç bırakmamak için, ülkeyi yol geçen hanına çevirmemek için, hazineyi tam takır bırakanlardan hesap sormak için yola çıktık. Benim dedelerim de bu şehirde yatıyor. İscehisar’da, Giresunlular Şehitliğinin onur duyduğum, şühedanın torunu olarak buradayım"

Halkı dinliyoruz dertleri dinliyoruz çözüm üretme noktasında asıl derdi çeken bilir nasıl tedavi olacağını. Halkın bizzat ayağına siyasetçi, halkın kendisi olmalı. Uzaktan bakarak bu işin çözülemeyeceğini ve özellikle de son 10 yıldan, 20 yılın onunu bir tarafa bırakıyoruz son 10 yıldır halkın yaşadıklarına çözüm olunmadığı için bizzat halkın kendisiyle çözüm üreterek bu ülkeyi bulunduğu durumdan kurtarmak için yoldayız.

Genel başkanımız ülkeyi karış karış geziyor. Bizler de gidiyoruz. Bize oy verin demiyoruz bunu özellikle söylemek isterim. Çünkü insanlardan siyasetçilerin birşeyler isteyebilmesi için o insanları dinlemesi gerekiyor. Onları dinliyoruz genel başkanımızın selamını götürüyoruz sıkıntıları nedir neler bekliyorlar ama emin olun biraz sonra burada da ziyaretlerimiz olacak ben o kadar alıştım ki bir dokunup bin ah işitiyoruz. Afyonkarahisar’dan çıkan ah ile Erzurum’dan çıkan ah farklı değil. Memleketin dertleri ortak. O dertlere çözüm bulmak için yollardayız.

İyi Partilileri lütfen kimse başka partililerle karşılaştırmasın. Bizde umut olmayacaksak o umudu ortaya koymayacaksak gençleri işsiz bırakıp namerde muhtaç etme Allahım deriz konuşurken, o gençleri siyasilere, siyasi partilerin kapılarına bize üye olun taşeronda iş buluruz bizde öyle diyeceksek kul hakkı yenmesine göz yumacaksak hukuku üstün kılmayacaksak adaleti sağlamayacaksak Allah bize de nasip etmesin. Çünkü vebali ağır idare etmek. İktidarlar halkı yönetmek deneme yanılma makamı değil, deneyip yanılarak doğru bulma makamı değil.

Biz inanıyoruz ki bütün Türkiye; Afyonkarahisar'ın sevgili halkı o sandık geldiğinde kendini unutanı onlarda unutacak. İnşallah gelecek yakın tarihte bu ülkeye adaletin hukukun üstünlüğünün sağlandığı kanun karşısında herkesin eşit olduğu ve iş bulabilmek için liyakatın esas olduğu o dönem gelecek. Ayrımcılık olmayacak o gençler kadınlar insanlar sokakta korkmadan başını eğmeden dik olarak gezecek. Biz buna söz verdik önce Allah'a söz verdik kendimize söz verdik, millete söz verdik. Biz siyaseti bu milletin bizi meydanlara itmesiyle başladık. Millet bizi çağırıyor diyoruz ki o haybeye bir slogan değil millet bizi çağırdığı için buralardayız. Yoksa herkesin işi aşı herkesin alın teriyle kazandığımız helal lokmamızla yaşantımız zaten sürdürüyoruz. Ama bizim bu memlekete bizim bu insanlara bizim tarihimize bizim Allah'a borcumuz var.

Kimse, bu milletin malını birkaç kişi uğruna harcayamaz. İşte mülkün sahibi belli. Mülk sana emanet bırakılmışsa bu emaneti ehline verirsin adaletli kullanırsın. Ondan sonra da ben kandırıldım deyip bir kenara çekilemezsin. O zaman derlerki biri gelir burası kandırılma makamı değil burası sana 5 bin yıllık tarihin bin yıllık Anadolu tarihin verdiği bir emanettir. Bu emanete sahip çıkmazsan milli mücadelenin şehitleri şühedanın ahını alırsın. Bu emanete sahip çıkmazsan Anadolu çocuklarının başını bükersek bu ülkenin kapılarını ne idüğü belirsiz milyonlarca geçici sığınmacı adı altında insanlara açarsan ondan sonra da ensar muhacir anlatmaya başlarsan sonra da bunlar ne olacak denildiğinde ensar muhacirle açıklamaya kalkarsan bu iş olmaz, olmuyor.

Ülkenin ekonomisinin bugün geldiği nokta ile ülkenin kapıların herkese açık olması bu iktidarın bilerek isteyerek kasten bunu yapmıştır çünkü bu kadar bilerek kusur hata olmaz. Kur korumalı mevduat ne demek ya. 1 milyon dolarını bozdur hesap aç o hesaba koy hem faizini al hem kur arttıkça payını al. Kim veriyor bunu milletin vergileri senin benim hepimizin vergileri. Helalleşme de var. Dünyanın altı da var ama dünyanın altından önce vatandaşında sandıkta görecek olduğu bir hesap var.

Geçici sığınmacıya baktığımızda n’oldu Suriye sınırında önce organik tarım yapılacak diye mayınlar kaldırıldı organik tarım olmadı ama organik organik sığınmacılar oldu sonra noldu İran sınırında da. Demek ki belli bir şey işliyor devleti yönetenler burada temkinli olacaklar.

Biz asla misafirlere kötü davranmadık örfümüzde adetimizde inancımızda misafir bizim baş üstüdür. Kapımızı açarız zorda olana sahip çıkmak töremizdendir inancımızın gereğidir. Ama bu memleketin sahipleri de buradadır. Bunun tapusu Malazgirt'tedir. Bunu tapusu İstanbul surlarının önündedir bunun tapusu Sakarya’dadır. Bunun tapusu başkomutanlık meydan muharebesindedir Çanakkale’dedir. İşte onların çocukları da buradadır. Misafir başımız üstüne. İnşallah iktidar olduğumuzda o geldikleri yerlerdeki politikacılarla bize kendileri ülkelerine almayıp Anadolu'da Türkiye’ye sınır kapılarını açtırıp bize gelmesinler diyen Avrupalı devletler birleşmiş milletler oturulur bir masaya o insanların da can güvenliği korunarak memleketlerine döndürülürler. İnsan karşındaki ağlayana mazluma sırtımızı dönemmizi kimse bekleyemez ama halkı da ikna edebilmek için muhacir ensar diyerek milyonlarca insan zaten gençlerimizin işsiz olduğu zaten ülkede ev barınma sorunun yaşandığı bu coğrafyada birilerini yanlış politikalarını insanlara böyle anlatmazsın tıpkı faize nas dediğin gibi. Nas merkez bankasına uyguluyorsun ama diğer bankalara uygulamıyorsun. O yüzden siyasetçi kalbiyle diliyle bir konuşacak. Siyasetçi önce halk diyecek siyasetçi insanlar arasında ayrım yapmayacak bendensin benden değilsin ayırmayacak.

Bu ülkede kim iktidar olursa olsun bir tutacak. O makam bir tutma makamı. Ayırmayacaksın hiçkimseyi de küçük göremeyeceksin ve hakaret etmeyeceksin onun için yollardayız. Onlara benzeyeceksek olmasın o saraylarda oturup cam kalın duvarların arkasında mango kurutma tarifi vereceksek bizimki de olmasın insanlar ekmek bulamıyorken aş bulamıyorken bu ülkede açlık yoktur demeyeceksin. Ülkenin her tarafı her bölgesi her insanı bizim için birdir. Bizim şiarımız kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur.

Bu işi başaracağız. Cesaretin cinsiyette değil yürekte olduğunu gösteren o cesur yürekli kadın çıktı ortaya milletim için buradayım gerçekten doğru yoldayız o milletin sesiyiz çünkü o milletin biz kendisiyiz. Birlikte başaracağız. En güzel şey iyilikte.”



Derin yoksulluğun çözümsüz olmadığını, ülkenin bugün geldiği nokta iktidarın bilerek isteyerek kasten yürüttüğü politikalar olduğunu ifade eden Ünzile Yüksel, “Öncelikle genel başkanımın selamlarını iletiyorum. Kadın politikaları olarak ülke genelinde başlattığımız ‘Kapı Çal, Gönül Al’ etkinliğimizin bir bölümünü bugün Afyonkarahisar'da gerçekleştireceğiz. Gruplarımız Afyonkarahisar'da mahallelerde kapı çalacaklar. Asıl amacımız halkın derdini ayağına gidip dinlemek. Ülkenin yaşadığı bu derin yoksulluğa mahkûm edilmesinin kader olmadığını hepimiz biliyoruz. Birilerinin 11 maaş alıp keyif sürdüğü bir ortamdan, çocuğuna okul kıyafeti alamayan, üniversite kazandığı halde kayıt yaptıramayan aileler ve gençlerin olduğu bir zamanda bizim oturup siyaset yapmamız reva değil. Bu yüzden kapı kapı gezip dertleri dinliyoruz genel başkanımızın emriyle, hazırladığımız raporları sunuyoruz, bu derin yoksulluktan nasıl çıkılır bu adaletsiz düzen nasıl sona erer, hukuk nasıl üstün olur, bu halk bizden ne bekliyor, siyasetçilerden ne bekliyor sorusunun cevabını çözüm önerisi olarak halkımıza sunmak.” dedi.

"Gideceksiniz efendiler, gideceksiniz"

Ekonominin dibe inmesinin, insanların yoksullaşmasının ve milyonları bulan geçici sığınmacıların ülkemizde bulunmasının tesadüfi olmadığını dile getiren Yüksel, “Sıkıntı sistemdedir, sıkıntı iktidardadır. Herkesin sus pus olduğu bu dönemde mertliğin cesaretin cinsiyette değil yürekte olduğunu gösteren Meral Akşener çıktı dedi ki; ‘ülke sahipsiz değil, bu milletin çocukları burada, bu milletin kendisi burada bu yüzden millet bizi çağırıyor’ gideceksiniz efendiler gideceksiniz.” diye konuştu.

"Öyle kuru kuru sözlerle olmuyor"

Her hafta bir lansmanla ülkeye umut vadetmediklerini, söz verdiklerini anlatan Yüksel, “Öyle kuru kuru sözlerle olmuyor bu işler. Sözümüz olsun ki bu iş iyilerin işi çünkü kalbimle dilimiz bir bizim. Açık yüreklilikle söylüyoruz ki birileri gibi umut vadedip yalan söylüyorsak, biz de birileri gibi kandırmaya çalışıyorsak, kul hakkı yenilmesine göz yumacaksak, adaleti yok sayıp hukuku üstün kılmayacaksak Allah nasip etmesin. Bu coğrafya kolay kazanılmadı kolay kurtulmadı.” dedi.

"Siz önce seyrettiğiniz adaların hesabını verin"

Bu sistem değişmeli diyen Yüksel, “Tek kişinin gücü herkesi bozar. Milli iradeyi hâkim kılmak için bu yola çıktık. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen o güçlü ses boşuna söylemedi. Buradan sesleniyoruz, hiç kimse boşuna hayaller kurmasın, hiç kimse bizim geri adım atacağımızı düşünmesin. Kafalarına göre tarih yazıyorlar, biz biliyoruz 12 adaların ne zaman gittiğini, uşi antlaşmasının 1912’de imzalandığını biliyoruz. Beyler siz önce Yunan orada bayrak dikerken seyrettiğiniz adaların hesabını verin, orası kaya parçası dediğiniz adaların hesabını verin. Bir gece ansızın gelebilirlermiş 20 yıldır o bir gece olmadı mı? Neredeydiniz? Kimseye hikâye yazmayın. Mekânın sahipleri geldi bu iktidarı alacağız.” diye anlattı.

"Türk kadınları bu ülkeni makus talihini değiştirecek"

Türk kadınları, bu ülkenin makus talihini bu seçim yeneceğini söyleyen Yüksel, “Umutsuzluk yok, ev bizim mekân bizim. Gelen misafirleri de yaptığımız mili güvenlik politikaları ile herkes evine sağ salim gidecek. İnşallah bir dahaki gelişimiz iktidar gelişi olacak.” dedi.