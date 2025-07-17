İYİ Partili Kavuncu’dan uyarı: Süreç, PKK’dan daha fazla zarar verebilir

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, TBMM’de gündeme dair basın toplantısı düzenledi.

TBMM Genel Kurulu'nda Ermeni soykırımı iddialarını gündeme getiren DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın sözlerinin, yaptıkları başvuru kapsamında Meclis tutanaklarından çıkarıldığını ancak Aslan’a ceza verilmediğini belirten Kavuncu, geçmiş dönemde de benzer olaylar yaşandığını ve milletvekillerine ceza verildiğini hatırlattı.

“İYİ Parti olarak Meclis çatısı altında Türkiye’yi soykırım yapmakla itham edecek hiçbir anlayışına müsaade etmeyiz” diyen Kavuncu, “Bu büyük bir yalandır. Elbette trajik hadiseler yaşanmıştır ama en büyük trajediyi yaşayanlar bölgedeki Türk ve Müslümanlardır. Onlar hınçak ve taşnak çeteleri tarafından katledilmişlerdir. Soykırım olup olmadığına dair ciddi tartışmaların olduğu ortamda böyle bir iddiada bulunmak aymazlıktır. En hafif tabiri ile cahilliktir. Cahillik değilse de birliğimizi bozmaya yönelik bir ihanet girişimidir” ifadesini kullandı.

DEM Partili Aslan’ın ifadesinin Meclis tutanlarından çıkarılmasının memnuniyet verici ama eksik olduğunu belirten Kavuncu, Aslan’ın disipline cezası alması gerektiğine de işaret etti.

Elektronik oylama taleplerinin karşılık bulmadığını hatırlatan Kavuncu, “Bu yapılsaydı hangi siyasi partinin bu çirkin iddia karşısında nasıl bir tavır aldığını görebilirdik. Video kayıtlarında ise İYİ Parti, MHP ve AK Parti bu ifadelerin tutanaklardan çıkarılması, DEM çıkarılmaması yönünde oy kullanmış. CHP ise çekimser kalmıştır” şeklinde konuştu.

“SÜREÇ, PKK’DAN DAHA FAZLA ZARAR VEREBİLİR”

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a yapılan çağrıyla başlayan sürece dair konuşan Kavuncu, “Belli kesimler tarafından terörün bitmesini istemeyen bir parti olarak isimlendirilmeye kalkışıldık. Bu bir hadsizliktir. Aynı ağızlar geçmişte de bizi DEM Parti ile yakın olmakla suçluyordu. Buradaki samimiyetsizlik anlaşılabilir değil” dedi.

“Terörsüz Türkiye adı altında yürütülen süreç, bu ülkeye terör örgütü PKK’dan daha fazla zarar verme riskini taşıyor” diyen Kavuncu, “Çünkü milli kimliğimize yönelik saldırılar bilerek ya da bilmeyerek tüm hızıyla devam etmektedir” değerlendirmesini yaptı.

Kavuncu, terörsüz bir Türkiye’yi herkesin isteyebileceğini ancak yöntemin hatalı olduğuna işaret etti.

“HATALARA ORTAK OLMAMAK İÇİN KOMİSYONA KATILMAYACAĞIZ”

Süreçle ilgili kurulması planlanan komisyona değinen Kavuncu, “Bu komisyonun fonksiyonu ne olacak? Bu komisyon neyi konuşacak? Nasıl karar verecek? Bu soruların cevaplarının olmadığı bir ortamda süreç başlamış ve ‘gelin siz de ortak olun’ deniyor. Biz bu ülkenin geleceği için hiçbir sorumluluktan kaçmayız ama iktidar iradesi tarafından tahkim edilmiş bir komisyonun anlamı bizler için net değildir. Dolayısıyla bu süreçte yapılan hatalara ortak olmamak için komisyona katılmayacağımızı ilan etmiştik” dedi.

Kavuncu, zeytinlikleri madencilik faaliyetine açacak olması nedeniyle tepkilere yol açan kanun teklifine de değindi.