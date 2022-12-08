İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz

TBMM Genel Kurulu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ile 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşülüyor.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, asgari ücret ve emeklilikte yaşa takılanlar konusunda Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’i eleştirdi. Koncuk şunları söyledi:

“Evet, hana geldik, yağmur dindi. Yirmi yıl iktidar oldunuz, çalışma hayatında yaşanılan bütün problemlerin müsebbibi siz oldunuz ama 2023 Genel seçimlerine işte altı-yedi ay kala böyle adeta canlanmaya başladınız; ‘Ne yaparız da bu kendi yarattığımız problemleri hallederek milletin, çalışanların gözüne nasıl gireriz?’ hesabı yapıyorsunuz. Hani, ‘Kurt kışı geçirir de yediği ayazı unutmaz!’ sözü var ya; bu millet bunu unutmayacak, çalışanlar hiç unutmayacak.

Ben yıllardır sendikacılık yapan bir kişi olarak bu Çalışma Bakanlığı'nın işleri nasıl yürüttüğünü biliyorum; Çalışma Bakanları ne kadar istese de Maliye Bakanlığı engelini çoğu zaman aşamazlar. EYT'de de benzeri problemler kulağımıza geliyor. Yine yaş şartıyla karşı karşıya kalırsak yaptığınız düzenleme hiçbir işe yaramayacak. Yıl şartı kardeş, yıl şartı; yirmi beş yıl, yirmi yıl ve prim gün sayısı; bu, esas alınacak. Bunun dışında getireceğiniz hiçbir çözüm EYT'lileri mutlu etmeyecektir ve bugüne kadar verdiğiniz sözlere de uygun olmayacaktır. Bunu İYİ Parti olarak çok yakından takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Eğer bir eksiğiyle dahi gündeme gelirse AK Parti'nin bu uygulamasını, İYİ Parti adına, o EYT'liler adına, yıllardır umutsuz bıraktığınız EYT'liler adına yerden yerden vuracağımızın bilinmesini arzu ediyorum. Keşke Sayın Cumhurbaşkanı ‘İktidarı kaybetmeme sebep olsa da bu EYT problemini çözmeyeceğim’ demese de bir adım atsaydı, belki bugün bu kadar zorluk yaşamazdınız değerli milletvekilleri.

“ADAMLAR SORAR SİZE: 20 YILDIR YAŞANAN PROBLEMİ NEDEN ÇÖZMEDİNİZ?”

Bakın, burada İYİ Parti olarak bir teklif verdik, intibak yasa teklifi. Buradan ben anlattım, dedim ki: Aynı işi yapan, aynı eğitim seviyesine sahip hatta belki de çok daha fazla prim gün sayısı olan personel intibak yasası çıkmadığı için 2000 yılından önce emekli olmuş insanlardan çok daha az maaş alıyor. Yirmi yıldır bunu seyrediyorsunuz dedim; İYİ Parti adına bir kanun teklifi getirdik, burada reddediniz. 7 milyon kişiyi ilgilendiriyor, emekli dul ve yetimlerini de dâhil ettiğimizde 7 milyon insanı ilgilendiren bir kanun teklifini siz reddediniz değerli milletvekilleri. Bu 7 milyon insanın yüzüne nasıl bakacaksınız? Yani 2000 yılından önce emekli olmuş bir çalışanla -işte, atıyorum rakamı, 5 bin lira alırken- 2000 yılıyla 2008 arasında ya da 2008'den sonra emekli olmuş kişiler arasında ciddi rakamlar oynuyorsa yarın seçim meydanlarında, seçim sathımailinde bu insanların karşısına çıkıp da bunların yüzüne bakamazsınız ya. Adamlar sorar size: ‘Yirmi yıldır yaşanan bu problemi neden çözmediniz?’ diye. ‘Ağustos böceği gibi saz çalıp oynadık’ diyemezsiniz, diyemezsiniz. Bunu düzeltmek zorundasınız.

Taşeron çalışanlara güya kadro verdiniz, hâlen problemleri var. Çalışanların meslek kodu problemi var Sayın Bakanım, meslek kodu problemi. Aynı, 4/C'den 4/B'ye geçenlerin unvanlarıyla geçmediği gibi, bunların da meslek kodu problemi var; bunu da çözmeniz lazım. Bunlar çalışma hayatında belki sizin için çok önemli değil ama bu çalışanlar için hayati öneme sahip konular; bunu görmezden gelemezsiniz.