İYİ Partili Mısırlıoğlu: Bu kasabaya kayyum atanması halkın iradesini hiçe saymaktır

EFE HASAN ÖĞÜNÇ – AFYONKARAHİSAR / YENİÇAĞ

Belediye Başkanı’nın ruhsatsız silah taşıma suçundan ceza almasıyla Gebeceler Beldesi başkansız kaldı. Meclis üyeleri tarafından 3 kez toplantı yapılsa da yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yeni başkan belirlenemedi. AKP’li üyelerin kasten beldeye kayyum atanması taraftarı oldukları öğrenildi.

Ruhsatsız silah taşıma suçundan ceza alan Afyonkarahisar’ın Gebeceler Belde Belediye Başkanı Hüseyin Toğulluk’un başkanlık mazbatasının elinden alınması ile yılan hikâyesine dönen yeni başkan belirlenmesi sürecini AKP’li üyelerin sekteye uğrattığı iddia ediliyor. 3 kez toplandığı halde sonuç alamayan meclis üyeleri, 10 Ekim Pazartesi günü tekrar bir araya gelecek. Son toplantının 4 gün sonraya atılması ise CHP Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal ve İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu’nun tepkisini çekti. Belde yönetimi için kasıtlı olarak kayyum atanmasından yana olan AKP’li üyeleri eleştiren Köksal ve Mısırlıoğlu, Gebeceler Kasabası halkına ayıp edildiğini söyledi.

AKP’li üyelerin Belediye Meclisi’ni feshetmek istediğine dikkat çeken Köksal, seçimin 1 saat sonraya ertelenebileceği halde 4 gün sonraya ertelenmesinin demokrasiye darbe niteliği taşıdığını söyledi”

Toplantıya katılan İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu da meclis üyelerine “Bu işi sürüncemede bırakıyorsunuz. Bu kasaba sizden bunun hesabını bir gün soracaktır” diyerek tepkisini dile getirdi. Mısırlıoğlu, şöyle konuştu: “Bu kasabaya millet iradesi ile başkan seçildi. Yine millet iradesi ile seçilen meclis üyeleri bu kasabaya bir başkan seçemiyorsa Gebeceler halkına haksızlık yapılıyor demektir. Halk, bir gün sizden bunun hesabını soracaktır. Demokrasiyi ayaklar altına alıp kayyum atansın istiyorsunuz. Uzlaşmak, millet iradesini yüceltmek varken kasti olarak toplantı 4 gün sonraya erteleniyor. Gebeceler’in iradesine ilk sahip çıkması gerekenler sizlersiniz. Bu kasabaya kayyum atanması demek Gebeceler halkının iradesini hiçe saymak demektir.”