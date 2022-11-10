10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • İYİ Partili Naci Cinisli: Erzurum'un soğuk suları artık tarih oldu

İYİ Partili Naci Cinisli: Erzurum'un soğuk suları artık tarih oldu

İYİ Partili Naci Cinisli, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda söz aldı. Cinisli, Erzurum'daki sorunları dile getirdi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 22:35
Takip Et

İYİ Partili Naci Cinisli, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda söz aldı. Cinisli, Erzurum'daki sorunları dile getirdi

İYİ Partili Naci Cinisli: Erzurum'un soğuk suları artık tarih oldu
+
Aa
-

Hakan DİKMEN - ERZURUM / YENİÇAĞ

İYİ Parti Erzurum milletvekili Naci Cinisli, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Cinisli, komisyonda Erzurum'un kanayan yaralarına dikkat çekti.

Plan ve Bütçe komisyonunda açıklama bulunan Naci Cinisli açıklamasında şu ifadelere yer verdi. "Kendi şehrim Erzurum yine TOKİ eliyle ve büyükşehir belediyesi eliyle Erzurum'un mimari yapısı bozulmakla kalmadı sosyal yapısı da bozuldu. Mimari yapı çok önemli sadece bina yapmakla bitmiyor. Bir ihtiyaç karşılandı gibi gözükse de arkasından ama çok derin sosyal yaralara sebep olabiliyorsunuz çünkü sosyal yapı bozuluyor, komşuluk ilişkileri maalesef Erzurumumuz da büyük yara aldı. Eski mahalle kavramından çok fazlasıyla uzaklaşıldı.

Çok hoyratça şehir harap edildi. Eski mahalle kültürü tamamen yok edildi. Bunların da şehri güzelleştirmek adına yapıldığı söyleniyor. Yüksek binaya hiç alışık olmayan şehrim yüksek yüksek Erzurum dışından gelen müteahhitlerin para kazandığı bir kazanç kapısı haline geldi. Erzurum Valiliğinin yaptığı ağaçlandırma çalışmasına müteşekkirim, Palandöken Dağımızda ciddi bir ağaçlandırma çalışmaları yapıldı ve oranın yeşillenmesinden dolayı çok mutluyum.

Yine bu hoyratça yapılan binalaşma Erzurum da içme sularımızı mahvetti Sayın Bakanım. Erzurum Palandöken Dağı kar suları muazzam çeşmelerimiz çok farklı farklı lezzetlerde her çeşmenin farklı lezzeti vardır. Biz suyun tadından hangi çeşmenin suyu olduğunu bile anlardık .Fakat artık maalesef parayla damacanayla su alır hale geldik Erzurum'da. Bu akan sular bu çeşme sularına kimse güvenemiyor çünkü insanımızı hasta eder hale geldi. Bu güzelim Erzurum'un soğuk suları artık tarih oldu" 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
1
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
2
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
3
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
4
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
5
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
6
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
7
﻿Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
﻿Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
﻿İYİ Partili Naci Cinisli: Erzurum'un soğuk suları artık tarih oldu
﻿İYİ Partili Naci Cinisli: Erzurum'un soğuk suları artık tarih oldu
﻿İYİ Partili Naci Cinisli: Erzurum'un soğuk suları artık tarih oldu
﻿Almanya'da Türklere ırkçılık
﻿Almanya'da Türklere ırkçılık
﻿Almanya'da Türklere ırkçılık
﻿Moody’s Türkiye’nin büyüme tahminini yüzde 5,3’e yükseltti
﻿Moody’s Türkiye’nin büyüme tahminini yüzde 5,3’e yükseltti
﻿Moody’s Türkiye’nin büyüme tahminini yüzde 5,3’e yükseltti
﻿10 Kasım'a özel formayla çıktı, Kızılyıldız'a salonu dar etti: Fenerbahçe Beko farkı
﻿10 Kasım'a özel formayla çıktı, Kızılyıldız'a salonu dar etti: Fenerbahçe Beko farkı
﻿10 Kasım'a özel formayla çıktı, Kızılyıldız'a salonu dar etti: Fenerbahçe Beko farkı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.