﻿İYİ Partili Naci Cinisli: Erzurum'un soğuk suları artık tarih oldu

Hakan DİKMEN - ERZURUM / YENİÇAĞ

İYİ Parti Erzurum milletvekili Naci Cinisli, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Cinisli, komisyonda Erzurum'un kanayan yaralarına dikkat çekti.

Plan ve Bütçe komisyonunda açıklama bulunan Naci Cinisli açıklamasında şu ifadelere yer verdi. "Kendi şehrim Erzurum yine TOKİ eliyle ve büyükşehir belediyesi eliyle Erzurum'un mimari yapısı bozulmakla kalmadı sosyal yapısı da bozuldu. Mimari yapı çok önemli sadece bina yapmakla bitmiyor. Bir ihtiyaç karşılandı gibi gözükse de arkasından ama çok derin sosyal yaralara sebep olabiliyorsunuz çünkü sosyal yapı bozuluyor, komşuluk ilişkileri maalesef Erzurumumuz da büyük yara aldı. Eski mahalle kavramından çok fazlasıyla uzaklaşıldı.

Çok hoyratça şehir harap edildi. Eski mahalle kültürü tamamen yok edildi. Bunların da şehri güzelleştirmek adına yapıldığı söyleniyor. Yüksek binaya hiç alışık olmayan şehrim yüksek yüksek Erzurum dışından gelen müteahhitlerin para kazandığı bir kazanç kapısı haline geldi. Erzurum Valiliğinin yaptığı ağaçlandırma çalışmasına müteşekkirim, Palandöken Dağımızda ciddi bir ağaçlandırma çalışmaları yapıldı ve oranın yeşillenmesinden dolayı çok mutluyum.

Yine bu hoyratça yapılan binalaşma Erzurum da içme sularımızı mahvetti Sayın Bakanım. Erzurum Palandöken Dağı kar suları muazzam çeşmelerimiz çok farklı farklı lezzetlerde her çeşmenin farklı lezzeti vardır. Biz suyun tadından hangi çeşmenin suyu olduğunu bile anlardık .Fakat artık maalesef parayla damacanayla su alır hale geldik Erzurum'da. Bu akan sular bu çeşme sularına kimse güvenemiyor çünkü insanımızı hasta eder hale geldi. Bu güzelim Erzurum'un soğuk suları artık tarih oldu"