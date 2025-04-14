İYİ Partili Olgun'dan iktidara "zirai don" tepkisi

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın ve İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında son günlerde ani sıcaklık değişimleri sonucu yaşanan zirai don olaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'de son yılların en ağır tarımsal iklim krizlerinden birinin yaşandığını vurgulayan Olgun, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi son olarak 2 gün önce yeniden yaşanan şiddetli zirai don, birçok ilimizde tarım alanlarında ciddi kayıplara yol açtı. Mart ayı sonu ve nisan başında etkili olan bu don olayları meyve bahçelerinin yanı sıra erken ekilen sebze çeşitlerini ve bazı tarla bitkilerini de olumsuz etkiledi. Afyonkarahisar, Aksaray, Adana, Ankara, Amasya, Bursa, Burdur, Çankırı, Eskişehir, Giresun, Isparta, Kütahya, Karaman, Kayseri, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Konya, Mersin gibi illerde çeşitli tarım ürünleri bu felaketten zarar gördü. Kiraz, vişne, elma, erik, şeftali, nektarin, kayıs, incir, kivi, fındık, ceviz gibi ürünlerde yüzde 60 ila yüzde 95’ler arasında rekolte kaybı yaşanmıştır. Üretici bir kez daha çaresizlikle baş başa kalmıştır.

"TARSİM ÜRETİCİYE GÜVEN OLMAKTAN ÇOK BİR FORMALİTE HALİNE GELMİŞTİR"

Buradaki tablo sadece yerel bir kriz değil, tarımsal üretimin geleceği için bir uyarı sinyalidir. Türkiye’nin farklı bölgelerinde üretimin kalbinde yer alan bu alanlar, hem iç pazar hem de ihracat için kritik önemdedir. Bu kayıplar yalnızca rekolteyi değil, piyasa değerlerini de tehdit etmektedir. Böylesine büyük bir üretim kaybının sadece üreticiyi değil, nakliyesinden işçisine, hal esnafından ihracatçıya kadar tüm hal esnafını olumsuz etkileyeceği açıktır ama daha da vahimi üreticinin sigorta umudu da boşa çıktı. Özellikle kamu destekli TARSİM sistemi, üreticiler açısından güvensiz, karmaşık ve maliyetli bir yapıya dönüşmüş durumdadır. Poliçe kapsamında primler yüksektir. Zarar gören ürünlerin çoğu ya poliçeye dahil değildir ya da tazminatlar çok düşük seviyelerde belirlenmiştir. Bu nedenle TARSİM üreticiye güven olmaktan çok bir formalite haline gelmiştir.

Don gözle görülüyor, çiçek kurumuş, meyve tutmuyor, üretici sahipsiz. Eğer bu tablo karşısında bile TARSİM ödeme yapmayacaksa çiftçi ne zaman korunacak? Tarım Bakanlığı’na çağrımızdır, sahada acil müdahale bekleniyor. Bu yangını görmezden gelmeyin. Biz artık tespit komisyonlarının aylar süren formalitelerini değil, doğrudan ve hızlı çözüm bekliyoruz. Tarım Bakanlığı’nı da tüm yetkilileri de bu vebalin altında kalmamaya çağırıyoruz. Tüm Türkiye’deki afetin etkilerini araştırarak zirai don gibi afetlerin ardından tarımsal afet bölgesi ilanını yasal çerçeveye oturtacak bir kanun teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığı’na sunduk. Bu teklif ile zarar gören üreticilere doğrudan gelir desteği, borç ertlemesi ve faizsiz kredi sağlanmasını amaçlıyor; karar süreçlerin bilimsel raporlara dayandırmaya hedefliyoruz. Don afetinden etkilenen bölgeler tarımsal afet bölgesi ilan edilmelidir. Tarım kaderine terk edilirse memleketin kaderi ithalata teslim olur."