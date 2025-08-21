İYİ Partili Orkun Kanber’den sert tepki: “Emek hırsızlığına geçit vermeyeceğiz!”

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Orkun Kanber, 8. Dönem Kamu Çalışanları Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin memur ve emeklilere sunduğu zam teklifine sert sözlerle yüklendi. Teklifi “hakaret” olarak nitelendiren Kanber, “Bu ayıp teklif kabul edilemez, meydanlarda reddedilmelidir!” dedi.

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Hükümetin 2026 yılı için yüzde 16, 2027 yılı için yüzde 8 zam teklifini, “hayat pahalılığını yok sayan” bir anlayış olarak tanımlayan Kanber, milyonlarca memur ve emekliyi doğrudan ilgilendiren bu teklifin masada kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

“BU TEKLİF MEMURA HAKARETTİR”

Kanber, “İşçiye verilenin bile gerisinde kalan bu oranlar, kamu emekçisine açık bir hakarettir. Bu, memuru ve emekliyi açlığa mahkûm etmektir. Enflasyonun gerçeğini gizleyen TÜİK rakamları üzerinden hazırlanan bu teklif, gerçek hayatın pahalılığını yansıtmıyor. Biz bunu asla kabul etmeyeceğiz.” diye konuştu.

“VERİLEN SÖZLER UNUTULDU, MEMURA ‘SUSTURUN SESİNİZİ’ DENİYOR”

Kanber, Cumhurbaşkanı’nın geçmişte dile getirdiği “en düşük memur maaşı ile en düşük işçi maaşı dengelenecek” sözünü hatırlatarak, “Bugün getirilen 1000 TL taban aylığı artışı, 11+7 oranları ve 2027 yılı için öngörülen 4+4 zam teklifi, verilen sözlerin tamamen inkârıdır. Bu rakamlarla memura resmen ‘geçinemeyin, borçlanın ve susturun sesinizi’ deniliyor. Biz bu sessizliği kabul etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

SENDİKALARA ELEŞTİRİ: “SESSİZ, ETKİSİZ, İŞLEVSİZ”

Kanber, toplu sözleşme masasında etkili bir direniş sergileyemeyen sendikalara da tepki gösterdi:

“Bugün sendikalar sessiz, iktidar robotik! Milletimizin alın terine sırtını dönen, emeğini yok sayan bu iktidar mekanikleşmiştir. Ruhunu kaybetmiş, vicdanını yitirmiş bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız.”

“MİLLET UMUT VE EMEK HIRSIZLIĞINI AFFETMEZ”

Açıklamasının sonunda dikkat çekici bir uyarıda bulunan Kanber, şu ifadeleri kullandı:

“Bu millet iki şeyi asla affetmez: Bir umut hırsızlığını, iki emek hırsızlığını! Biz İYİ Parti olarak hem emekçimizin hem memurumuzun hem de emeklimizin yanında olacağız. Bu teklifi tarihin çöplüğüne göndereceğiz. İktidar bilsin ki, bu millet alın terinin ve emeğinin hesabını soracaktır.”

