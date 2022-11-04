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İYİ Partili Örs'ten Trabzon Havalimanı uyarısı

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Trabzon Havalimanının iyileştirmesi gerektiğini belirtti. 

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 14:07
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İYİ Partili Örs'ten Trabzon Havalimanı uyarısı

İYİ Partili Örs'ten Trabzon Havalimanı uyarısı
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İç hat ve dış hat terminallerinin yaz aylarındaki yoğunluğu kaldıramadığını belirten Örs, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:" Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Trabzon Havalimanı'nın 2022 yılının ilk sekiz ayının istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Trabzon Havalimanı'nda bu yılın ocak-ağustos dönemi arasında toplam 2 milyon 238 bin 74 yolcuya hizmet verilmiş. Havalimanı sadece geçtiğimiz ağustos ayında 516.150 yolcuyu ağırlamış. Trabzon Havalimanı'nda sekiz aylık dönemdeki uçak trafiği 16.357, yük trafiği ise 26.374 ton olarak gerçekleşmiştir. 

İÇ HAT VE DIŞ TERMİNALLERİ YETERSİZ

Bu istatistikler doğrultusunda Trabzon Havalimanı'nın fiziki şartları bu yoğunluk için yeterli olmadığını görüyoruz. Sektör paydaşlarından aldığım bilgiler ışığında, iç hat yolcu salonu ve dış hatlar terminalinin yaz aylarındaki yoğunluğu kaldıramadığını, bagaj bantlarının, kontuar sayısının da yetmediğini görüyoruz. Konuyla ilgili olarak hem Trabzonlu hemşehrilerimiz hem de şehrimize gelen iç hat ve dış hat yolcularımızın birçok şikâyetleri var. 

YOLCU VE UÇAK TRAFİĞİNİ KALDIRACAK İYİLEŞTİRMELER YAPILMALI

Havaliimanımızın fiziki şartlarının yetersizliği ve trafiğin yoğunluğu nedeniyle özellikle rötarlarda vatandaşlarımızın alan içerisinde çok mağdur olduğunu görüyoruz. Bu fiziki şartların iyileştirilmesi için de terminal binasının kapasitesini artıracak düzenlemeler yapılması, apronlardaki park alanlarının artırılması büyük bir önem arz ediyor. Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçak ve yük trafiğini kaldıracak iyileştirmelerin yapılması, özellikle dış hatlar terminalinde bu iyileştirmelerin yapılması için çalışmalar bir an önce başlatılmalıdır."

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