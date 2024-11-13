İYİ Partili Selcan Taşçı: Öcalan'la barışanlar anlayamaz

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Tasçı Saadet Partisi'nin İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımla ilgili Genel Görüşme açılması istemiyle verdiği önerge üzerine bir konuşma yaptı.

İYİ Partili Selcan Taşçı, Türkiye’nin İsrail’e karşı duruşunun ciddiye alınabilmesinin tek yolunun kendi bünyesindeki haksızlık, hukuksuzluk ve zulme geçit vermemek olduğunu söyledi…

Saadet Partisi’nin, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımla ilgili Genel Görüşme açılması istemiyle verdiği önerge üzerine söz alan İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, “Biz önergeyi destekliyor ve önemsiyoruz. Ancak, kendi ülkesinin çocuklarını yaşatamayan bir ülkenin ‘Gazze’de çocuklar ölmesin’ demesini dünya ciddiye alamayabilir” dedi.

Taşçı, Türkiye’nin Filistin’de zulme karşı duruşunun etkili olabilmesi için kendi bünyesinde haksızlığa, hukuksuzluğa ve zulme geçit vermiyor olması gerektiğini vurguladı.

NAZİLERDEN FARKLARI YOK

Filistin’de yaşananların “soykırım” olduğu konusunda herhangi bir tereddütlerinin bulunmadığını kaydeden Taşçı, “Nazilerin Yahudilere uyguladığı ne kadar soykırımsa; trajik bir paradoks, Yahudi İsrail’in bugün Müslüman Filistinlilere reva gördüğü de o kadar soykırımdır. Bizim, kalbimizle, hücrelerimize kadar inandığımız budur. İsrail yönetimi, insanlığa dair bütün değerler üzerinde pervasızca tepinen katiller sürüsünden başka bir şey değildir. Devlet görünümlü terör şebekesidir.” diye konuştu.

GÜNEY AFRİKA KADAR OLAMADILAR

“Soykırım” hükmünün hukuki olduğunu ve parlamentolar tarafından verilemeyeceğini vurgulayan Taşçı, “Soykırım ve soykırımcılığı, muhatabına yaptırımı olan bir hüküm olarak, ancak bu yetkiye sahip uluslararası ceza mahkemeleri verebilir. Ve bu girişim, Filistin davasına hamilik iddiası bulunan AK Parti iktidarı için ne acıdır ki, Güney Afrika’dan gelmiştir” dedi.

SİYASİ İKBAL, VİCDANI ÖLDÜRÜYOR

Taşçı, AK Partili vekillerin Gazze konusunda paylaştıkları duygularında samimi olduklarına inandığını belirtirken, Meclis’i ve vekil iradesini işlevsizleştiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet

Sistemi’nin bu konuda vicdani bir ortaklık kurulabilmesi önündeki en büyük engel olduğunu kaydetti.

İYİ Partili vekil, “Meclis’in kahir ekseriyetinin Gazze’deki soykırım acısını paylaşırken samimi olduğuna inanıyorum. Zaten tam da bu yüzden, parlamenterlerin iradesini hiçleştiren bu kirli siyasi düzene isyan ediyorum. Biliyorum bu sıralardaki bir çok arkadaşımız duasından eksik etmiyor Gazze’yi. Ama görüyorum, her gün yaşıyoruz ki, bu yetmiyor terk etmelerine sistemin dayattığı rollerini. Kiminin ticari menfaati, kiminin siyasi ikbali yalan dünyanın yalan işlerinin gölgesinde engelliyor Meclis’in vicdanda ortaklaşabilmesini.” dedi.

ÖCALAN’LA BARIŞANLAR ANLAMAZ

Türkiye’deki siyasi manevralarla Gazze konusunda takınılan tavrın birbirini çürüttüğünü de ileri süren Taşçı, katil Öcalan ile barışanları, katil Netanyahu üzerinden önergeye desteğe ikna etmenin güçlüğüne dikkat çekti.

Taşçı, “Ben şimdi ’50 bin Filistinlinin katili’ desem. Yüreğinizde karşılık bulacak ama 40 binden fazla insanın katili Öcalan’la barışmayı normalleştirebilmiş bu siyasi düzeni aşıp da oya dönüşemeyecek. Ölen çocuklardan dem vursam, daha bu sabah valilik, bakanlık, belediye herkesin kaydı altındaki bir mezbelelikte 5 bebek diri diri yandı bu ülkede. Adana’ya gittik. Tarım işçileri, bizden tel istediler; hani şu İsrail’e tonlarca yolladığınız dikenli telden. Çünkü 100 metre tel göndermemiş kimse onlara, kanalın etrafını çevirsinler diye. Ve ünlü bu nedenle çocukları boşalarak can vermiş o kanala düşüp de…Dünya açısından çok da ikna edici olmayabilir kendi çocuklarını yaşatamayan bir ülkenin Gazze’de çocuklar ölmesin’ diye feryat etmesi…” ifadelerini kullandı.