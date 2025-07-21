İYİ Partili Selçuk Türkoğlu'ndan çarpıcı Milli Eğitim sorusu: Bunu da anlat bakalım çakma profesör!

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İYİ Partili Selçuk Türkoğlu'ndan çarpıcı Milli Eğitim sorusu: Bunu da anlat bakalım çakma profesör!

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sert sözlerle yüklendi. Türkoğlu, geçtiğimiz yıl 120 milyon TL’ye mal edilen ders kitapçıklarının bu yıl 3 milyar TL’ye çıkmasını gündeme taşıdı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, TBMM’de yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i ağır sözlerle eleştirdi. Türkoğlu, geçen yıl 120 milyon TL’ye basılan ders kitapçıklarının bu yıl 3 milyar TL’ye mal edilmesini sert bir dille sorguladı.

Türkoğlu açıklamasında, “Açıkla bakalım çakma profesör! Geçen yıl 120 milyona bastırdığın ders kitapçıklarını bu yıl 3 milyara nasıl mal ettin?” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde bir eğitimciye yakışmayan şekilde 'Gerizekalıya anlatır gibi' ifadesini kullanan Bakan Tekin’e hitaben, “Yalnız, ‘geri zekalıya’ anlatır gibi anlat da kendin de anlayabilesin!” sözleriyle tepki gösterdi.

İYİ Partili vekilin açıklamaları, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığına dair tartışmaları yeniden gündeme taşırken, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan henüz bir açıklama yapılmadı. Muhalefet ise meclis gündemine taşıdığı bu artışın gerekçesinin kamuoyuna net bir şekilde açıklanmasını talep ediyor.

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