İYİ Partili Sercan Belgemen Aksaray Belediye Meclis Üyesi Aday Adaylarını açıkladı

Metin Kurt Aksaray / YENİÇAĞ

Görkemli ve kalabalık misafirler eşliğinde yapılan toplantıya, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Merkez İlçe Başkanı Osman Yılmaz, Kadın Kolları Başkanı Naciye Akkuş Türk, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Atar, Kadın Kolları İç Anadolu Sorumlusu Pınar İzgü, İl ve İlçe Başkan yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Aksaray Belediye Başkan Adayı M. Tuğrul Karacaer ve Meclis Üyeleri Adaylarının da katıldığı toplantıya çok sayıda İYİ Partiye Gönül vermiş vatandaş katılımda bulundu.

İl Başkanı Sercan Belgemen yaptığı açıklamada ;

”Değerli Vekilim, kıymetli yöneticilerim, saygıdeğer Aksaraylı hemşerilerimiz, Oğlunu, eşini, dostunu yalnız bırakmamak için partimize gelen sevgili misafirler. Basınımız güzide temsilcileri ; Hepiniz 31 mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli idareler seçimleri Bağlıkaya Belde Belediye Başkanı Adayı ve Aksaray Belediye Meclis Üyesi Aday Adayları tanıtım toplantısına hoş geldiniz şeref verdiniz.

Sevgili misafirler ve ekranları başında bizleri izleyen Aksaraylı hemşerilerimiz,14 Mayıs 2023 tarihinde ülkece seçime girdik ve Milletimiz AKP’ ye yönetme yetkisi verirken biz İYİ Parti'ye de seçtiği yöneticileri denetleme görevi verdi. Bizler ise halkımızdan aldığımız bu yetkiyi en iyi şekilde uygulamak adına hızla çalışmalarımıza başladık kap- kapı , mahalle-mahalle ,sokak- sokak dolaşıp vatandaşlarımızın sorunlarını bulup çözüme kavuşana dek çalışmaya devam ediyoruz ,durmuyoruz.

Seçildiği günden itibaren hiç durmayan telefonu 7/24 açık olan hiç bir vatandaşını parti gözetmeksizin ayırmayan Milletvekilimiz sayın Turan Yaldır bey “Resim verip çalışıyoruz” yerine 7 Aralık 2023 tarihinde Milletin meclisinden mikrofonu eline alıp hastanede yaşanan ; doktorların problemlerini ,sağlık çalışanlarının problemlerini ,vatandaşın ve hastanenin problemlerini tek tek ifade etti, yetmedi bizler bu hafta vekilimiz ve yöneticilerimiz ile birlik olup sağlık sorunları ile ilgili iktidar milletvekilinin yanlış bilgilendirildiği oranları farkındalık yaratmak adına tweet çalışması yaparak “Memnun değiliz” başlığı altında Türkiye gündemine getirdik ve yaklaşık 1 Saat gündemde 1. Sırada kaldık ve bu yaptığımız farkındalık sağlık bakanlığının dikkatini çekmiş ki arkadaşlarımız ile irtibata geçerek sorunları dinlemiş ve en kısa zamanda çözüme kavuşturacaklarını ifade etmişlerdir bizler vatandaşımızın bize verdiği yetkiyi en iyi şekilde kullanıp hizmetine talibiz.

Buradan tüm Aksaraylı hemşerilerimize sesleniyorum 31 Mart 2024 tarihinde bize yetkiyi verinseler Allah’ın izni ile Belediyecilik nasıl yapılır gösterelim Halkımızı bizlere muhalefet ve denetleme yetkisini vererek nasıl mahcup etmedik yönetme yetkisini verdiklerinde de mahcup etmeyeceğiz.

Öncelikle genç yaşında iyi belediyecilik görevine talip olan Bağlıkaya Belde Belediye Başkan adayımız sayın Mustafa Çelebi’ye başarılar diliyorum.

Akabinde Aksaray Belediye Meclis üyeliği aday adaylığına talip olan kıymetli kardeşim baba dostum Jeoloji Mühendisi Arda Yeşildal kardeşime yıllardır halde ticaret yapan kardeşim Kamil Kibrit'e çarşı esnaflarından değerli büyüğüm Necati Dağdelen abime teşekkür ediyor kendilerine başarılar diliyorum.

Saat 19:00 Saray Düğün Salonunda ise;

Sayın misafirler partimize yoğun teveccüh vardır. Şu an şehrimizde en yoğun aday başvuruları İYİ Partimize yapılmaktadır .22 belde belediyesinin tamamına talibiz.

Bugün burada partimizde yıllarca emek vermiş Merkez İlçe Başkan Yardımcımız Sayın Hanifi, Emre Güler kardeşimizin Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığını görkemli bir törenle almak için toplanmış bulunuyoruz. Kendisine çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Bu arada 29 Aralık 2023 tarihinde Sayın Meral Akşener Aksaray Belediye ve Belde Belediye Başkanını açıklamak ve biz dizi ziyaret gerçekleştirmek için şehrimizde olacaklardır. Program akışı önümüzdeki hafta yayınlanacaktır. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.