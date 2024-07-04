İYİ Partili Şeref Olgun'dan şaibeli satış sorusu

Efe Hasan Öğünç / Afyonkarahisar / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı, Afyonkarahisar Milletvekili Av. Hakan Şeref Olgun, Afyonkarahisar’da bulunan Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ. Entegre üretim tesislerinin icra yoluyla satışında şaibeli olayların gündeme geldiğini ifade ederek, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Av. Hakan Şeref Olgun yazılı soru önergesinde, ”Afyonkarahisar'da bulunan Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ entegre üretim tesislerinin, cebri icra yoluyla satışının ilanı üzerine, Tarım Kredi Grubu iştiraklerinden Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş ihaleye katılmış ve tesis, 12 Haziran tarihi itibarıyla Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ adına tescil edilmiştir.

İhale sürecinde yaşanan şaibeli olaylar gündeme gelmiş olup; bakanlığınızdan bilgi alma zarureti doğmuştur. Bu bağlamda;

1. Tarım Kredi Yağ San. ve Tic. A.Ş, Oruçoğlu yağ fabrikasını ne kadara satın almıştır?

2. İhaleye hangi şirketler katılmıştır?

3. Satış işlemi hangi icra müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir?

4. Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ nin ortakları tarafından Tarım Kredi Holding'e, "satış işleminin muvazaalı olduğu, Afyonkarahisar 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Oruçoğlu firmasına kayyum atandığı, şirketin satın alınması durumunda oluşacak zarardan hukuki ve cezai yaptırımlara kendilerinin de sorumlu tutulacağı konusunda herhangi bir ihtarname gönderilmiş midir?

Eğer Tarım Kredi, böyle bir riskin varlığını biliyorsa, bunu bile bile neden satış tutarını icraya ödemiştir?

Bakanlığınız tarafından bu konuda Tarım Kredi'ye yönelik herhangi bir soruşturma yapılmış mıdır? Halen yapılmadı ise yapılması düşünülmekte midir?

5- Oruçoğlu firmasına kayyum atanınca satış işleminin durdurulması üzerine, Cumhurbaşkanı'nın ismi verilmek suretiyle kayyum kararının kaldırılması konusunda bir Afyonkarahisar AKP milletvekili tarafından baskı yapıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu milletvekili" ifadelerini kullandı.