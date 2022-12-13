﻿İYİ Partili Sezgin: Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durum milli güvenliğimizi örselemektedir

TBMM Genel Kurulu’nda bugün Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kuruluşların bütçesi görüşülüyor. Görüşmelerde İYİ Parti Grubu adına söz alan Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, şöyle konuştu:

“İktidarın tutumunun ve politikalarının ülkede ve bölgede istikrar üretme, öngörme ve önleyici olma yeteneklerinin zayıflamasıyla birlikte milli güvenliğimiz çok tahrip olmuştur. Milli güvenlik, milli savunmayı aşan bir alanı kapsamaktadır. Milli savunmanın ötesinde, sivil savunma, ekonomik ve sosyal kalkınma, ulusal ekonomi politikaları, hukuk, demokrasi ve bunları taşıyan kurumlar, uluslararası itibar gibi milli güvenlikle doğrudan irtibatlı, milli güvenliği etkileyen ve ondan etkilenen alanları kapsar. Maalesef bu fasılların birçoğu perişan durumdadır. Ekonomi berbat haldedir. İktidarın 2008-2018 arasındaki büyüme oranı sadece yüzde 3,8 olmuştur. Bundan sonraki dönem daha da kötüdür ve nedeni, pandemiden ziyade tek adam rejimi ve ekonomi politikalarıdır. Gelir ve servet eşitsizliği korkutucu boyutlara varmıştır. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durum, milli güvenliğimizi örselemektedir. Milli güvenlik kavramını bahane ederek ve yarattığı hissiyatı iç siyaset saikiyle istismar edip demokrasiyi iğdiş etmek, dejenere bir anlayıştır. Cumhuriyet’in değerleri ve demokrasi tahrip edildikçe, despotluk öne çıktıkça sistemik bir milli güvenlik sorunu yaratılmış olur.

“İKTİDAR, MİLLİ ÇIKAR İLKESİNDEN UZAKLAŞMIŞTIR. ŞİMDİ İSE SADECE İKTİDARI KURTARMA ARAYIŞI VARDIR”

Milli güvenliğimizi aşındıran hataların yapılmasının arkasında, iktidarın dünyaya yanlış bakışı yatmaktadır. İktidar, ideolojiyle, hezeyanla, ihvan hayalleriyle yaklaşmıştır. Zaman zaman millet kavramını unutmuş, ümmet kavramı üzerinden hesap yapmıştır. Milli çıkar ilkesinden uzaklaşmıştır. Şimdi ise sadece iktidarı kurtarma arayışı vardır.

“SEÇİM HESAPLARIYLA ÜLKENİN SADECE BUGÜNÜNE ZARAR VERİLMİYOR, GELECEĞİ DE TEHLİKEYE ATILIYOR”

Türkiye’nin en önemli milli güvenlik sorunlarından biri, uluslararası ilişkilere dair kararların adeta sistematik şekilde, adeta iç politikaya endeksli bir şekilde alınmasıdır. Seçim hesaplarıyla ülkenin sadece bugününe zarar verilmiyor, geleceği de tehlikeye atılıyor. Tek adam rejimi, bir milli güvenlik meselesidir. İktidarın uluslararası ilişkilerdeki yanlışlarının ülkemize, milli güvenliğimize önemli maliyetleri, ağır ekonomik sonuçları olmuştur. Birçok ülkeyle ilişkilerimiz bozulmuştur. Türkiye hem Orta Doğu’da hem de Doğu Akdeniz’de köşeye sıkışmıştır.

“21. YÜZYILIN ‘TÜRKİYE YÜZYILI’ OLMASI İDDİASI, MEVCUT İKTİDARLA BOŞ BİR VAATTİR”

21. yüzyılın ‘Türkiye Yüzyılı’ olması iddiası, mevcut iktidarla boş bir vaattir. Seçimden sonra iç ve dış politikalarımızda atacağımız adımlarla ülkemizin itibarını yeniden yükseltecek ve milli güvenliğimizi ulusal çıkarlarımız doğrultusunda yeniden güçlendireceğiz.”