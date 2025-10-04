İYİ Partili siyasetçiden tarımda devrim yapacak sistem

İYİ Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, 140 dönümlük tarlasına kurduğu sistemle ilk kez çeltik üretimi gerçekleştirdi. Türk çiftçisine ve dünya çiftçisine örnek nitelikteğinde olan projenin detaylarını paylaştı.



Akalın’ın projeye ilişkin detayları şöyle aktardı;



TARIMSAL ÜRETİMDE YENİ BİR DEVRİM



Yaklaşık olarak 2500-2600 ton dekar suyla çeltik üretimi yapılır normal bizim ova arazilerde.



Burada 700 litre ve 700 tonlara kadar dekara çeltik üretiminde su kullanımını yani 4 kat düşürüyorsunuz su kullanımını.Bu bir kere özellikle su kıtlığı sorunuyla da karşı karşıya olduğumuz dünyanın da temel sorunu olan bir meselede tarımsal üretimde çok önemli bir yeni bir devrim oluşturuyor.”

‘’BAKIR BİR ZEHİR OLDUĞUNDAN DOLAYI BİTKİ KÖKÜ BAKIRA DEĞDİĞİ ANDA KENDİNİ GERİ ÇEKİYOR.”

Damlamalar basınç ayarlı damlama. Yine bu damlamaların önemli özelliği bitki kökleri damlamalara yaklaştığında damlama deliklerinin etrafında bakır alaşımıyla sarılmalar yapıldığından dolayı ve bakır bir zehir olduğundan dolayı bitki kökü bakıra değdiği anda kendini geri çekiyor.”

YAKIT TASARRUFU

Klasik yöntemle dönüm başına 12 litre mazot harcandığını, bu sistemde ise tüketimin 5 litreye kadar düşüyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞIYOR



Proje, tamamen güneş enerjisi sistemiyle çalışıyor. Tarlada kurulan 128 panel sayesinde sulama sistemini besleyen elektrik ihtiyacını karşılanıyor. Bu sayede hem enerji maliyeti düşerken, çevreye de hiçbir zarar verilmiyor.