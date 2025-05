İYİ Partili Şükrü Kuleyin siyasi parti liderlerine “Hodri meydan” diyerek seslendi: Herkes eteğindeki taşı döksün

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyasi parti liderlerine TRT’de canlı yayın tartışması önerdi. Kuleyin, geçmişte liderlerin televizyonda milletin önünde tartıştığını hatırlatarak, mevcut süreçte kafaların karışık olduğunu ve “at izinin it izine karıştığını” belirtti.

Kuleyin, önerdiği açık oturumda, Meclis’te grubu bulunan siyasi parti liderlerinin Türk milletini süreç hakkında aydınlatmasını istedi. “Herkes eteğindeki taşı döksün” diyen Kuleyin, televizyonlarda “kalemi ve sözleri satılık gazeteciler” yerine liderlerin konuşması gerektiğini vurguladı. Tartışmada tarih bilgileri, ekonomi önerileri ve “Kürt sorunu mu, terör sorunu mu” konusunun netleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kuleyin, tartışmanın ardından sürecin referanduma götürülmesini ve kararın Türk milletine bırakılmasını önerdi. İYİ Parti olarak Genel Başkanlarına ve onun vizyonuna güvendiklerini belirten Kuleyin, diğer liderlere “Hodri meydan” diyerek çağrıda bulundu.

Kuleyin’in yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Hodri meydan; Eskiden siyasi parti liderleri televizyonda milletin önünde tartışıyorlardı.. İşte tam zamanı; Kafalar karışık.. At izi it izine karışmış durumda.. Önerimiz; Mecliste gurubu bulunan siyasi parti liderleri TRT’de süreç hakkında, Türk Milletini aydınlatsınlar.. Bu açık oturumda herkes eteğindeki taşı döksün.. Her akşam televizyonlarda kalemi ve sözleri satılık gazetecileri değil, liderleri dinleyelim.. Özellikle de şu tarih bilgilerini, ekonomi önerilerini, Kürt sorunumu yoksa terör sorunumu onu anlayalım ve sonunda test edelim.. Ondan sonrada süreci referanduma getirelim.. Kararı; Türk Milleti versin.. Buyurun; Biz bizim Genel Başkanımıza, onun ortaya koyacağı vizyona inanıyor ve güveniyoruz..”