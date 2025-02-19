İYİ Partili Taşçı: Türkiye tabelası üzerinde 'dikkat ölüm var' algısı

İYİ Parti grup önerisi üzerine TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, Geçtiğimiz hafta da gündeme gelen sahte/kaçak alkol konusunda konuştu. AK Parti'nin tutumunu eleştirdi.

Taşçı, AK Parti'li hatibin sahte içkinin zararlarını kabul etmesine ve “Konuyu yüksek vergilerle sınırlandırmanın basitleştirmek olacağını temel sebebin yasa dışı üretimi organize eden suç odakları olduğunu” söylemesine rağmen, araştırma önergesinin reddedilmesine "bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" sözleriyle tepki gösterdi.

TAŞÇI; BİR TOPLUM, BÖYLESİ BİR KAYIP BİLANÇOSUYLA ANCAK BİR AFET HALİNDE KARŞI KARŞIYA KALIR

Sahte / Kaçak alkol sebebiyle artan ölüm vakalarının bir afet veya salgın gibi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Taşçı, “Resmi kayıtlara göre, Türkiye’de 1993 ile 2001 yılları arasında sahte alkol zehirlenmesine bağlı ölüm sayısı 271! 8 yıldaki sayıyı; 1 yılda zorlar hale gelmişiz! Kaygılanacak hiçbir şey yok mu gerçekten bu tablo karşısında! Mevzuat yeterli deyip yok sayılabilecek bir tablo mu bu gerçekten? dedi.

VATANDAŞLARININ “YAŞAMAK HAKKI”NI KORUMAK BİR DEVLETİN TEMEL GÖREVİDİR

Taşçı, "Toplum sağlığı tehlikede ama araştırmayalım!" demenin, "ölürseniz ölün" demekle aynı olduğunu ifade etti. Vatandaşlarının "yaşamak hakkı"nı korumanın, devletin temel görevi olduğunu hatırlatarak yapılan operasyonların yetersiz kaldığını, sorunun çok boyutlu ele alınması gerektiğini vurguladı. İYİ Partili vekil, İstanbul Valisi'nin "alan da satan da sahte olduğunu biliyor" şeklindeki açıklamasını eleştirerek, “Daha kapsamlı daha idraklı, daha vicdanlı bir bakış açısı gerekiyor” dedi.

ULUSLARARASİ BASINDA TÜRKİYE İMAJI ZEDELENDİ

İYİ Partili Taşçı, uluslararası basının da sahte / kaçak alkol konusuna dikkat çektiğini, başkonsoloslukların vatandaşlarını uyardığını ve rezervasyon iptallerinin başladığını belirtti. "Dikkat ölüm var!" yazısının, Türkiye imajını zedelediğini ifade ederek, “Bir sonraki adımı tahmin etmek zor olmasa gerek: “Türkiye’ye gitmeyin!” Türkiye’de yemeyin, içmeyin, gezmeyin. Gitmeyin! Ölürsünüz! Umarım bunun maliyetini kavrar ve bu defa ezbere reddetmezsiniz önergemizi! dedi.

Taşçı; “Haram saltanatı kuranlar, kaçak içkiden ölenlere 'haram'ın arkasına saklanıp kör kalınca, muhafazakar değil, riyakar olurlar”

Vergi politikasının amacının alkol tüketimini düşürmek ve halk sağlığını korumak olduğunu, ancak bu politikanın işe yaramadığını belirten Taşçı, Yasal tüketimde düşüş olmadığını, illegal üretimin arttığını belirtti. "Çoğumuz Müslümanız ve evet, içki haram. Ancak, hırsızlık, yolsuzluk, zina, kul hakkı gibi haram. Haram saltanatı kuranlar, kaçak içkiden ölenlere 'haram'ın arkasına saklanıp kör kalınca, muhafazakar değil, riyakar olurlar, Sahte içkinin bu kadar kolay üretilebilir, satılabilir olması bir halk sağlığı sorunudur; yüksek vergiler, sefalet de dahil olmak üzere bütün sebepleriyle araştırılması elzemdir!” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı. İYİ Parti Grubunun Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için verdiği önerge AKP VE MHP Oylarıyla reddedildi.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Biliyorsunuz, sahte/kaçak içki konusu geçtiğimiz hafta da Meclis gündemine geldi.

Ama ben o gün bu önergenin neden reddedildiğini inanın anlamadım.

Anlamadım çünkü o gün, AK Parti adına konuşan hatip de, çıktı ve konuşmasında aynen bizim gibi;

Metil alkolün insan sağlığına zararlarından bahsetti…

“Sahte içkinin, aynı zamanda güvenliği ve ekonomik düzeni de etkileyen bir toplum sağlığını sorunu olduğunu” söyledi..

Hatta bizim değerlendirmelerimizi yetersiz buldu ve “Konuyu yüksek vergilerle sınırlandırmanın basitleştirmek olacağını temel sebebin yasa dışı üretimi organize eden suç odakları” olduğunu söyledi…

Ama oylamada red dedi.

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!

Bile bile bunu nasıl yaparsınız?

“Toplum sağlığı tehlikede ama araştırmayalım!” Nasıl dersiniz?

Bu, “Ölürseniz ölün” demektir!

Bunu nasıl diyebilirsiniz;

Vatandaşlarının “yaşamak hakkı”nı korumak bir devletin temel görevidir!

Denecek ki;

“Kapsamlı operasyonlar yapıyoruz”

Yapıyorsunuz;

Demek ki yetmiyor!

Demek ki çok boyutlu olduğunu bizatihi kabul ettiğiniz bu sorunla mücadelenin de çok boyutlu ele alınması gerekiyor!

Demek ki, “Alan da satan da sahte olduğunu biliyor” diyen İstanbul Valisi gibi mülki amirlerinkinden daha kapsamlı, daha idraklı, daha vicdanlı bir bakış açısı gerekiyor!

Bu konuda basına yansıyan veriler;

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da 110 zehirlenme olduğu…

Şubat 2025 itibarıyla da;

Yine İstanbul’da 70,

Ankara’da da 50’nin üzerinde, kimi kaynağa göre 58, kimine göre 59 ölüm, 40 da yoğun bakım olduğu şeklindeydi.

Biz bu veriler karşısında şok yaşar ve;

Ne oluyor? Derken…

Biz bir terör saldırısına mı uğradık?

Işık hızıyla yayılan bir salgına mı yakalandık?

Sel mi? Yangın mı?

Patlama mı?

Geçen hafta da söyledim; bir toplum, böylesi bir kayıp bilançosuyla ancak bir afet halinde karşı karşıya kalır, diye isyan ederken…

Geçen hafta, satır arasında kimsenin dikkatin çekmedi ama AK Partili hatip ne dedi biliyor musunuz?

“2024 yılında 237 vaka için,

2025 yılında ise 167 vaka için

toplamda 4.190 şişe panzehir tedariki sağlanmış!”

Yani 2024’te basına yansıyanın çok üstünde; 237,

2025’in daha ikinci ayı bitmeden de; 167 zehirlenme vakası yaşanmış!

Resmi kayıtlara göre, Türkiye’de 1993 ile 2001 yılları arasında sahte alkol zehirlenmesine bağlı ölüm sayısı 271!

8 yıldaki sayıyı; 1 yılda zorlar hale gelmişiz!

Kaygılanacak hiçbir şey yok mu gerçekten bu tablo karşısında!

Mevzuat yeterli deyip yok sayılabilecek bir tablo mu bu gerçekten?

Yeri gelmişken şunu da sormak istiyorum:

Bir tek Ankara ve İstanbul’da mı can alıyor bu sahte içki?

Birer, ikişer ölünce haber değeri mi olmuyor?

Üstü mü örtülüyor?

Çünkü biliyoruz; var ölenler başka illerde de!

Değerli milletvekilleri,

Özellikle değerli iktidar partisi milletvekilleri,

Keşke siz yok sayınca yok olabiliyor olsaydı sorunlarımız;

Ama olmuyor…

Bakın günlerdir Die Welt, Le Monde, The Daily Mail…

Bu rezaleti yazıyor; ve hiç bizi yansıtmayan bir “imaj”a hapsederek…

Başkonsolosluklar uyarılar yayınlıyorlar vatandaşlarına!

Bir sonraki adımı tahmin etmek zor olmasa gerek:

“Türkiye’ye gitmeyin!”

Ki, rezervasyon iptalleri başladı!

“DİKKAT ÖLÜM VAR!”

Uluslarası toplum algısında en büyük puntolarla böyle yazıyor Türkiye tabelasının üzerinde;

Türkiye’de yemeyin, içmeyini, gezmeyin!

Gitmeyin!

Ölürsünüz!

Umarım bunun maliyetini kavrar ve bu defa ezbere reddetmezsiniz önergemizi!

Bu fahiş, orantısız, akıl dış vergilendirme politikasında maksat;

Alkol tüketimini düşürmek ve halk sağlığını korumak ise…

Anlamanız için daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor bilmiyorum ama;

İşe yaramıyor!

Yasal tüketimde istikrarlı bir düşüş gözlenmediği gibi; bir de üzerine illegal üretim ve tüketim artıyor!

Dünyanın her yerinde alkol vergisi var…

Ama vatandaşlarını, alkolün zararlı etkilerinden korumak bahanesiyle bindirdiği fahiş vergilerle sahte alkolün pençesine itmek yok…

Ölüme terk etmek yok!

Burada teolojik tartışma yapacak halimiz da yok ama şunu da söyleyeyim:

Çoğumuz müslümanız ve evet içki haram;

Ama tıpkı hırsızlık gibi haram…

Yolsuzluk gibi haram…

Zina gibi haram…

Kul hakkı gibi haram…

Tıpkı;

Sınav sorusu çalmak, mülakatta hak yemek gibi haram, KÖİ soygunu yapmak, ihale kayırmacılığı gibi haram!

Bütün bunların üzerinde yükselen bir haram saltanatı kuranlar;

Kaçak içkiden ölenlere “haram”ın arkasına saklanıp da kör kalınca muhafazakar değil ancak riyakar olurlar!

Sahte içkinin bu kadar kolay üretilebilir, satılabilir olması bir halk sağlığı sorunudur; yüksek vergiler, sefalet de dahil olmak üzere bütün sebepleriyle araştırılması elzemdir!