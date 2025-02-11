İYİ Partili Taşçı'dan suça sürüklenen çocuk alarmı: Çocuklar hem mağdur hem suçlu!

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, Partisinin Grup önerisinde yaptığı konuşmada, suça sürüklenen çocuk sayısındaki ürkütücü artışa dikkat çekerek, bu sorunun çözümü için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Taşçı, geçtiğimiz hafta davası neticelenen 2 yaşındaki Sıla bebeğin tecavüz ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesi olayında suçlu bulunan iki hükümlünün suça sürüklenmiş çocuk olduğunu hatırlatarak, “Sıla’nın katledilmesi olayının, olayın bizatihi kendisinin insanlık dışılığından sonra en çok kaygı duymamız gereken yanı; Mağdur-maktül gibi, faillerden ikisinin de çocuk olmasıydı. Sıla bebek katliamı; Çocukları sapıklardan, sapkınlardan, katillerden, canilerden koruyamadığımız gibi. Sapık olmaktan, sapkınlaşmaktan, katil olmaktan, cani olmaktan da koruyamadığımızın vesikasıydı.” dedi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARDA KORKUTAN ARTIŞ: YÜZDE YÜZDEN FAZLA!

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de suça karışan çocuk sayısı 2010 yılında 83 bin 393 iken, bu sayının 2023 yılında 178 bin 834'e yükseldiğini hatırlatan Taşçı, bu artışın yüzde yüzden fazla olduğunu belirterek, "Aramızda aç olduğu için marketten yiyecek çalan da var, annesini öldüren, kardeşine tecavüz eden, uyuşturucu satan, öğretmenini yaralayan, öldüren de var!" ifadelerini kullandı.

TAŞÇI; “KATİL DOĞANLAR” DEYİP KENARA MI ÇEKİLECEĞİZ? “CANİ DOĞANLAR” DEYİP KENDİMİZİ SIYIRACAK MIYIZ İŞİN İÇİNDEN?

İYİ Partili Taşçı, çocukların suça karışmasının nedenlerine değinerek, "Katil doğanlar deyip kenara mı çekileceğiz? Sapkın doğanlar mı diyeceğiz? Hırsız doğanlar, gaspçı doğanlar, cani doğanlar deyip kendimizi sıyıracak mıyız işin içinden?" diye sordu. Taşçı, bu çocukların toplumun geleceği için tehdit oluşturduğunu ve sorunun görmezden gelinemeyeceğini ifade ederek, akademik verilere göre çocukları suça sürükleyen temel faktörler arasında, yoksulluk, ailede suç geçmişi, madde bağımlılığı, ebeveynsiz büyümek ve özellikle pandemi sonrası artan dijital içeriklerin etkili olduğunu belirtti. Taşçı, bu konuda üç ayrı bakanlığa soru önergesi vererek, suça sürüklenen çocukların aile yapısı, eğitim durumu, madde bağımlılık oranları, barınma durumları, devlet korumasında olup olmadıkları, akran zorbalığının suça meyil etkisi gibi konularda bilgi sahibi olarak toplumsal tehdidin boyutunu öğrenmeye çalıştıklarını ifade etti.

TAŞÇI; “GELİN ÇOCUKLARIN SUÇA SÜRÜKLENMESİNİ” ÖNLEMEK ÜZERE BİR KOMİSYON KURALIM, GELECEĞİ KURTARALIM!”

İYİ Partili Selcan Taşçı, Sıla gibi çocukların öldürülmesini ve potansiyel suçlu çocukların topluma kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Şimdi kimi gaspçı, kimi katil, kimi tecavüzcü, kimi torbacı olan bu çocukların annelerini, babalarını, içine doğdukları ortamı değiştiremeyiz belki ama büyüyecekleri, karakterlerinin şekilleneceği ortamı değiştirebiliriz" dedi. TBMM'de çocuklara yönelik şiddeti araştırmak üzere kurulan komisyona ek olarak, "çocukların suça sürüklenmesini" önlemek üzere tamamlayıcı bir komisyon kurulmasını önerdi. Taşçı, bu komisyonun geleceği kurtarmak adına önemli bir adım olacağını ifade ederek konuşmasına son verdi.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, 2 yaşında tecavüze uğrayan, şiddet gören, bütün bunlar öz annesi tarafından bilinmesine rağmen gizlenen ve el kadar bedeni bunca eziyete dayanamayarak can veren Sıla bebeğin canilerinin yargılandığı dava, geçtiğimiz hafta, 7 Şubat günü sona erdi. Sıla’nın katledilmesi olayının, olayın bizatihi kendisinin insanlık dışılığından sonra en çok kaygı duymamız gereken yanı;

Mağdur-maktül gibi, faillerden ikisinin de çocuk olmasıydı. Sıla bebek katliamı; Çocukları sapıklardan, sapkınlardan, katillerden, canilerden koruyamadığımız gibi Sapık olmaktan, sapkınlaşmaktan, katil olmaktan, cani olmaktan da koruyamadığımızın vesikasıydı. TÜİK verilerine göre 2010 yılında Türkiye’de 83 bin 393 çocuk suça karıştı. 2023 yılında ise bu sayı tam 178 bin 834’e ulaştı.

Yüzde yüzden fazla artmış; hukuki ifadesiyle “suça sürüklenen çocuk” sayısı…

Aralarında aç olduğu için marketten yiyecek çalan da var…Annesini öldüren, kardeşine tecavüz eden, uyuşturucu satan, öğretmenini yaralayan, öldüren de var!

Yani, aslında bizim görmezden gelinemeyecek kadar büyük, toplumsal bir tehdide, tehlikeye dönüşen bir “çocuk suçlular” sorunumuz var.

Ne yapacağız peki?

“Katil doğanlar” deyip kenara mı çekileceğiz?

Sapkın doğanlar mı diyeceğiz?

Hırsız doğanlar…

Gaspçı doğanlar…

“Cani doğanlar” deyip kendimizi sıyıracak mıyız işin içinden!

” olarak karşımıza çıktıklarında mesela;

Silahları bize doğrulmuş Nereye kadar?

Günün birinde bir “suçlu olarak, ellerindeki bıçağın ucu şah damarımıza dayanmışken;

O zaman sıyrılabilecek miyiz?

Bakın Sıla’nın kanı ellerine bulaşan o iki “suça sürüklenen çocuk”tan biri 14, diğeri 7 yıl ceza aldı…

Yine Tekirdağ’da, yakın zaman önce Süleymanpaşa Belediye meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler’i katleden “suça sürüklenen çocuk” 13 yıl ceza aldı…

Çok kısa zaman sonra yeniden aramızda olacak hepsi!

Peki sonra?

Çocuk Eğitim Evlerine hapsedilen, 18 yaşından sonra cezaevine nakledilen bu çocuklardan kaçı yeniden suça karışmayacak?

Kaçı sahiden pişman olarak çıkacak?

Kaçı cezaevinden daha azılı bir suçlu olarak çıkmayacak?

Kaçı aile kuracak?

Kaçı meslek sahibi olacak?

Bu katilleşen çocuklardan herhangi birini, tahliyelerinden sonra karşımızda yeniden bir katil adayı olarak görme ihtimalimiz mi fazla, görmeme ihtimalimiz mi?

Akademik verilere göre çocukları suça sürükleyen temel faktörler yoksulluk, ailenin suç ile ilişkili bir geçmişinin olması, madde bağımlığı, ebeveynsiz büyümek …

Şimdi bir de, özellikle pandemiden sonra etkisi yüzde binden fazla artış gösteren dijital içerikler ekleniyor bunlara…

Ben geçtiğimiz hafta konuyla ilgili üç ayrı bakanlığa soru önergesi verdim;

Kim bu çocuklar?

Nasıl ailelerden geliyorlar?

Eğitim durumları ne?

Ne kadarı madde bağımlısı?

Ne kadarının evi var/yok?

Devlet korumasında olup suça sürüklenen çocukların oranı?

Evlat edinilmiş olan veya koruyucu aile gözetimindeyken suça sürüklenen çocukların oranı?

Akran zorbalığının suça meyil göstergesi olup olmadığı…

Onlarca soru sordum;

Cevapları ne olacak… O da alabilirsem…

Toplumsal tehdidin çapıyla yüzleşmiş olacağım sadece…

Oysa daha fazlasını yapmak zorundayız; hepimiz!

Sılaları öldürülmekten…

Potansiyel on binlerce çocuğu da Sılaları öldüren katillere, Sılalara tecavüz eden sapıklara dönüşmekten kurtarmak zorundayız!

Şimdi kimi gaspçı, kimi katil, kimi tecavüzcü, kimi torbacı olan bu çocukların annelerini, babalarını, içine doğdukları ortamı değiştiremeyiz belki ama büyüyecekleri, karakterlerinin şekileneceği ortamı değiştirebiliriz… Onları “kötü” olmaktan kurtarabilir, “iyi insanlar” olarak yetiştirebiliriz…

Biliyorsunuz TBMM’de çocuğa şiddeti araştırmak üzere kurulmuş bir komisyon var…

Gelin, tamamlayıcı nitelikte bir de “çocukların suça sürüklenmesini” önlemek üzere bir komisyon kuralım!

Geleceği kurtaralım!