İYİ Partili Tolga Akalın'dan Akşener hakkında şok iddia

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından İYİ Parti'de sular durulmazken, milletvekilleri arasında istifalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak, parti sözcülüğü görevini yürüten Kürşad Zorlu'nun istifası dikkat çekti. Eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, bir televizyon programında Meral Akşener hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Akalın, Akşener'in seçimlerde alınan ağır yenilgi sonrası istifa etmeye karar verdiğini, ancak bu karardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir telefonuyla vazgeçtiğini öne sürdü. Akalın, “Akşener, Erdoğan'ın talimat memurudur" iddiasında bulundu.

"ERDOĞAN ARADI AKŞENER İSTİFA ETMEKTEN VAZGEÇTİ"

Halk TV’de konuşan Akalın, o geceye ilişkin şunları söyledi: “Meral Akşener artık siyasetçi olma vasfını yitirmiştir. Meral Akşener 31 Mart gecesi istifa edecekti. O gece saat 00.00'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir basın açıklaması yapılacaktı. Ancak Erdoğan'dan gelen bir telefonla; Erdoğan'ın talep, rica, talimatıyla adına ne derseniz deyin, Meral Akşener istifa etmekten vazgeçti.”

Öte yandan Akalın açıklamalarında, yerel seçimlerde Ankara’da yaptıkları seçim iş birliğini Türkiye geneline yaymaya hazırlandıklarında Akşener’in kendilerine haber vermeden “Tek başımıza seçime gireceğiz” açıklaması yaptığını söyledi.

AKŞENER’İN ÖZEL KALEMİNDEN YALANLAMA

Akşener’in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar ise, Akalın’ın iddialarını yalanladı. Bekar, Programa bir mesaj gönderen Bekar, Akşener’in 31 Mart’ta Erdoğan ile görüşmediğini söyleyerek, HTS kayıtlarını işaret etti.