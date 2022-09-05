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İYİ Partili Tozoğlu: Vatandaş kara kara kömür fiyatlarını düşünüyor

İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu artan kömür fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 19:08
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İYİ Partili Tozoğlu: Vatandaş kara kara kömür fiyatlarını düşünüyor

İYİ Partili Tozoğlu: Vatandaş kara kara kömür fiyatlarını düşünüyor
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BUĞRA KOÇAK - KONYA / YENİÇAĞ

İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu yaklaşan kış aylarında vatandaşın mevcut yaşam şartlarının zorluğunun üzerine birde ısınma sorunun ekleneceğini ve vatandaşların kara kara kömür fiyatlarını düşündüğünü söyledi

Tozoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Malum önümüz kış, şehrimizde doğalgaz olmayan merkez mahallelerinde ve birçok ilçemizde vatandaşlarımız kara kara kömür fiyatlarını düşünüyorlar. AK Partili yöneticiler, belediye başkanları kafalarını "fest"lerden kaldırsalar da asgari ücretle çalışan, emekli maaşıyla geçinen vatandaşlarımıza yıllık 30 bin liraya yaklaşan kömür maliyetini nasıl karşılayacakları konusunda fikir verseler. En azından destek olsalar da vatandaşlarımız bir nebze rahat nefes alsa. Aksi halde vatandaşlarımız 6 ay yemeden içmeden kömür parası için çalışmak zorunda kalacak. Bu noktada hem merkezi idareye hem de yerel yöneticilere çok önemli görevler düşüyor. Bu görevler yerine getirilmediği takdirde kış ayları vatandaşlarımız için çok zor geçecek.”

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