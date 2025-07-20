İYİ Partili Turan Çömez'den ortalığı karıştıracak Murat Çalık iddiası!

İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

İzmir Buca Cezaevine sevk edilen ve daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, tutuklu bulunduğu süre boyunca 21 kilo verdi. Lenfoma şüphesiyle ameliyat olmasının ardından anjiyo operasyonu da geçiren Çalık, elleri kelepçe ile tekrar cezaevine gönderilmişti.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesinin ardından yeniden İzmir’e dönen ve Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin verdiği sağlık kurulu raporuna rağmen yeniden değerlendirme istenince İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Çalık, hematoloji servisine alındı.

TURHAN ÇÖMEZ'DEN ŞOK İDDİA

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, Adli Tıp Kurumu'nun kanseri nüksediyor dememek için belgeleri, bilgileri tahrif ettiğini iddia etti.

TBMM'de yaptığı konuşmada Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin bilgiler paylaşarak şunları söyledi:

"Kendisi AML; akut miyeloid lösemi hastası, kan kanseri yanı sıra lenfoması var ve cezaevine girdikten sonra 20 kilo kaybetti. Elimde Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin raporu var. Bu raporda diyor ki; 'kendisi AML hastasıdır, aynı zamanda lenfoması var ve kendisine kemik iliği biyopsisi yaptık, bu biyopside blast oranı yüzde 4-5'tir'.

Literatür de diyor ki; 'bir kanser hastasının blast oranı yüzde 4-5 ise bu hastalık nüksediyor demektir'. Yanı sıra, diyor ki; 'nötropenisi var, lekopenisi var'.

Ne demek bu; vücudunun savunma hücreleri tükenmiş, bitmiş demek. Adli Tıp Kurumu ise raporu çarpıtıyor. Adli Tıp kendisine eğitim araştırma hastanesinden gelen yüzde 4-5 blast oranını tahrif etmiş arkadaşlar. Bu, korkunç bir skandal. Buradan Sağlık Bakanına sesleniyorum, buradan Adalet Bakanına sesleniyorum; bu bir skandaldır, bu taammüden birisini ölüme göndermektir.

Bu, hata falan değil çünkü niye biliyor musunuz blast oranını 3-4 yazmış? 3-4 olursa kanserin nüksetme ihtimali yok ama 4-5 olursa kanseri nüksediyor ve Adli Tıp kanseri nüksediyor dememek için belgeleri, bilgileri tahrif etmiş. Akıl alır gibi değil.

Buradan Adli Tıp ve onun başındaki Adalet Bakanına, Sağlık Bakanına sesleniyorum; bugün bunun için gereğini yapın ve Mehmet Murat Çalık'ı biran önce çıkartın. Aksi hâlde, üzülerek söylüyorum bu şartlar devam ederse Sayın Çalık cezaevinden canlı çıkamaz ve hepiniz onun vicdani sorumluluğu altında kalırsınız."