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İYİ Partili Turhan Çömez açıkladı: Depremden sonra 300 bin GSM operatörü telefonunu hiç kullanmadı

İYİ Partili Turhan Çömez depremden sonra 300 bin GSM abonesinin cep telefonunu hiç kullanmadığını ve 183 bin kredi kartının da hiç kullanılmadığı bilgisini aktardı. Çömez paylaştığı bilgilerin ardından “Sizin de kafanızdaki sorular artmıyor mu?” dedi.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 17:45
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İYİ Partili Turhan Çömez açıkladı: Depremden sonra 300 bin GSM operatörü telefonunu hiç kullanmadı

İYİ Partili Turhan Çömez açıkladı: Depremden sonra 300 bin GSM operatörü telefonunu hiç kullanmadı
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Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından 11 şehir ciddi şekilde etkilendi. Şu ana kadar can kaybı 50 bine yaklaştı. Ancak bölgeden gelen iddialara göre hala girilemeyen enkazlar bulunuyor. Yetkililer ise enkaz çalışmalarının birçoğunun gerçekleştiğini ifade ediyor. İddialar varlığını sürdürürken, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

DEPREMDEN SONRA 300 BİN ABONE CEP TELEFONUNU KULLANMADI

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çömez, “Depremden sonra, 300 bin GSM abonesinin cep telefonlarını kullanmadığı, 183 bin kredi kartının da, hiç kullanılmadığı bilgisi geldi. Yaklaşık 700 bin konutun kullanılamaz hale geldiğini, Hesaba kattığımızda, Sizin de kafanızdaki sorular artmıyor mu?” ifadelerini kullandı.

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