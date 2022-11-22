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İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı

Erdoğan’ın eski sağ kolu, İYİ Partili Turhan Çömez Milli Savunma Bakanı Hulis Akar'ın, İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray'a yönelik söylediği "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 21:00
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İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı

İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın ''Nah alırsın'' sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
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Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde İYİ Partili Aytun Çıray, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, Türk askerinin başına çuval geçiren ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno’dan liyakat madalyası almasını gündeme getirdi ve “O ödülü niye aldınız?” diye sordu.

Akar “Bir tek ben mi aldım, almayan yok” diye savunma yaptı. Akar, Çıray’ın “Bu ödülü reddetseydiniz sonuçları ne olurdu? Genelkurmay Başkanı olmanızın önünü keserler miydi?” sözlerine Akar, sinirlendi, masaya vurarak “Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy. Bozulmuşsun.” dedi.

Erdoğan’ın eski doktoru, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez’in konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Bakan Akar’ın “Nah alırsın” sözlerini “İktidar cephesinde korku ve panik tavan, seviye ise yerlerde.” şeklinde yorumlayan Çömez’in paylaşımı şu şekilde:

“Sn. @TCAytunCiray Hulusi Akar’a, “Türk askerinin başına çuval geçiren ABD’li komutan Odierno’un verdiği ödülü neden reddetmediğini” soruyor, Hulusi Akar da ‘Nah alırsın böyle oy’ diye cevap veriyor. İktidar cephesinde korku ve panik tavan, seviye ise yerlerde.”

AYTUN ÇIRAY VE HULUSİ AKAR ARASINDA YAŞANAN DİYALOG RAPORLARA BÖYLE YANSIMIŞTI

Çıray: Eski defterleri açmak olacak ama madem buradasınız, Süleymaniye'de Türk askerinin başına çuval geçirilme emrini veren ABD'li komutan Odierno’nun elinde liyakat nişanı aldınız. Sizin bu ödülü aldığınız saatlerde PKK'lılar İdil'de silahlarıyla resmi geçit yapıyordu. TSK'nın kurumsal onurunu yerle bir eden adam aracılığıyla verilen bu ödülü niye kabul ettiniz? Bu ödülü reddetseniz, sonuçları ne olurdu? Genelkurmay Başkanı olmanızınız önünü keserler miydi?

Akar: Bir tek ben mi aldım o ödülü? Bilmeden konuşmayın.

Çıray: Acziyetin ifadesi, kendi kişiliğinizi ortaya koyuyorsunuz. Her kim almışsa ayıp etmiştir.

Akar: Karşına televizyonu alıp propaganda yapıyorsun. Boş konuşuyorsun.

Çıray: Bağırarak haklı olamazsın. Sadece aciziyetinizi ortaya koyuyorsunuz.

Akar: Aynı şeyi ciklet gibi çiğniyorsun. Aç bak listeye, almayan yok (masaya vurarak).

Çıray: Bu ödülü kimin elinden aldığınız önemli.

Akar: Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy.

Çıray: Siz bu memlekette Genelkurmay Başkanlığı yaptığınız he. Ne ayıp! İlk defa küfreden bir Genelkurmay Başkanı ile karşılaşıyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde müsteşarlık yapmış, devletin ne demek olduğunu bilen biriyim. Akıl vermeyin.

Akar: Bozulmuşsun.

Çıray: Sizsiniz bozuk.

Akar: Sen bozuksun. Yazıklar olsun.
 

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