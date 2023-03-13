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  • İYİ Partili Turhan Çömez deprem bölgesinde yaşananları tek cümleyle özetledi. Erdoğan "Sel olup aktık" demişti

İYİ Partili Turhan Çömez deprem bölgesinde yaşananları tek cümleyle özetledi. Erdoğan "Sel olup aktık" demişti

Depremin yıktığı Hatay'a giden "Deprem bölgesine sel olduk aktık..." diyen Erdoğan’a yanıt İYİ Partili Turhan Çömez’den geldi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 21:31
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İYİ Partili Turhan Çömez deprem bölgesinde yaşananları tek cümleyle özetledi

İYİ Partili Turhan Çömez deprem bölgesinde yaşananları tek cümleyle özetledi. Erdoğan ''Sel olup aktık'' demişti
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Turhan Çömez’den geldi.

6 Şubat'ta meydana gelen 11 ili yıkan deprem sonrası "Kurtarın bizi" çığlıklarının yükseldiği deprem bölgelerinde iktidar sınıfta kaldı.

50 bine yakan vatandaşın hayatını kaybettiği, binlerce insanın yaralı ve evsiz kaldığı depremin yankıları devam ediyor.

Çadırlar, battaniyeler depremden 30 saat sonra bölgeye gönderilebilmiş; enkazdan kurtarma çalışmalarında eleman ve ekipman eksikliği, yetersizlik, depremzedeye gıda, yiyecek desteğinde gecikmeler isyan ettirmişti.

Depremin 3. gününde Kahramanmaraş'a giden Erdoğan askeri kışladan hemen çıkarmadığı ve madencileri bölgeye yollamadığı için tepki çekmişti.

Depremin ardından haftalar geçmesine rağmen halen depremzedeler gıda ve çadır isyanı devam ediyor.

"DEPREM BÖLGESİNE SEL OLUP AKTIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’a gitti.

Erdoğan’ın çadır kenti ziyaret ettikten sonra yaptığı “Devlet ve millet hep beraber, tek yürek, tek bilek olarak deprem bölgesine doğru adeta sel olup aktık. Kamu görevlileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, gönüllüleriyle, ferdi olarak yardıma gelenlerle birlikte, neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

“PET ŞİŞE OLUP GELSEYDİNİZ KEŞKE”

Uzun süredir deprem bölgesinde sahra hastanesinde görev yapan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez Erdoğan’ın “Sel olup aktık” sözlerine ithafen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölgede hala yaşanan su sıkıntısına atıf yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan: ‘Deprem bölgesine adeta sel olup aktık.’ Sel değil de, pet şişe olup gelseydiniz keşke.”

 

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