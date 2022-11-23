Turhan Çömez Meral Akşener'in Saray'ı kara kara düşündürecek mesajını paylaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın eski doktoru, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Akşener'in “Biz o kumar masasını dağıtmaya, saray görünümlü kumarhanenizi de başınıza yıkmaya geliyoruz." sözlerini "#AzKaldı" etiketi ile sosyal medyaya hesabından paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin bugünkü gurup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" sözlerine yanıt verdi. Akşener, "Bizden dahil olmamızı istedikleri masa dün de bir kumar masasıydı bugün de bir kumar masasıdır. Bizim bu masaya oturma niyetimiz yoktur. Biz o kumar masasını dağıtmaya, saray görünümlü kumarhanenizi de başınıza yıkmaya geliyoruz" dedi.