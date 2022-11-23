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Turhan Çömez Meral Akşener'in Saray'ı kara kara düşündürecek mesajını paylaştı

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerini paylaştı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 16:10
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İYİ Partili Turhan Çömez Meral Akşener'in Saray'ı kara kara düşündürecek mesajını paylaştı

Turhan Çömez Meral Akşener'in Saray'ı kara kara düşündürecek mesajını paylaştı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın eski doktoru, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Akşener'in “Biz o kumar masasını dağıtmaya, saray görünümlü kumarhanenizi de başınıza yıkmaya geliyoruz." sözlerini "#AzKaldı" etiketi ile sosyal medyaya hesabından paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin bugünkü gurup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" sözlerine yanıt verdi. Akşener, "Bizden dahil olmamızı istedikleri masa dün de bir kumar masasıydı bugün de bir kumar masasıdır. Bizim bu masaya oturma niyetimiz yoktur. Biz o kumar masasını dağıtmaya, saray görünümlü kumarhanenizi de başınıza yıkmaya geliyoruz" dedi.

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Alper
23.11.2022 17:00
Yürü be Meral abla.saraylari başlarına yık.yetimin hakkını yiyen devleti soyan ve bunlara benim yandaşım diye göz yumanlardan hesap sor.Soydular ülkeyi.onlar sefa sürecek diye biz açız.  
 
Batan geminin malları
23.11.2022 16:59
Şimdiden dağılmış  
 
FARK VAR
23.11.2022 16:55
Sayın ÇÖMEZ, AKŞENER'in cevap vermesine gerek kalmadan böyle desteklemelisiniz.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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