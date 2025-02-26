İYİ Partili Turhan Çömez sosyal medyadan isyan etti: "Türk demokrasisi için utanç günü!"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından Meclis'te yaşanan skandalı gündeme getirdi.

Türkmenistan ile Türk-Türkmen okullarının açılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşüldüğü Genel Kurul'da yeterli milletvekili bulunamadı.

Yoklamalarda usulsüzlük tespit ettiklerini belirten İYİ Partili Turhan Çömez, "İki kez pusula veren var, başkasının adına imza atan var… Ne ararsan var” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımda “Türk demokrasisi için utanç günü” diyen Çömez, bu süreçte ciddi usulsüzlükler yapıldığını bu nedenle Genel Kurul’un kapandığını söyledi.

Çömez, “Kendi getirdikleri kanun teklifi için Genel Kurul’a gelmediler. Biz de yoklama istedik. İlk yoklamada milletvekili sayıları yetersizdi.

15 dakika sonra yoklama işlemi tekrar edildi. Tüm pusulaları tek tek kontrol ettik. Bir de ne görelim, iki kez pusula veren mi, başkasının adına sahte imza atan mı, ne ararsan var!

Kapandı Meclis. Her alanda derin bir yolsuzluğa batmış bu güruh, bugün de bir rezalete imza attı. Hem de millet iradesinin tecelli ettiği bu yüce çatının altında. Kokuşmuş düzen!” diyerek isyan etti.

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