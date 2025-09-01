İYİ Partili Turhan Çömez'den çarpıcı açıklama

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Kütahya'da bir polis memurunun borçları nedeniyle intihar ettiğini bildirdi.

????Neden? https://t.co/buxkXSzjUo — Turhan Çömez (@ComezTurhan) September 1, 2025

İYİ Partili Turhan Çömez'in paylaşımına göre Gediz'de ekonomik sıkıntı içinde olan bir polis memuru beylik tabacasıyla kendini vurdu.

Yaralı halde Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sosyal medya hesabından son dönemde polis intiharlarının artmasına dikkat çeken Çömez, "Sadece yılbaşından beri 54 oldu. Neden?" diye sordu.