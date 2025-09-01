İYİ Partili Turhan Çömez'den çarpıcı açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Partili Turhan Çömez'den çarpıcı açıklama

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından polis intiharına dikkat çekti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Kütahya'da bir polis memurunun borçları nedeniyle intihar ettiğini bildirdi.

Çömez sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çömez, "Sadece yılbaşından beri 54 oldu." dedi.

turhancomez.jpg

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir polis memurunun beylik tabancasıyla intihar ettiğini açıkladı.

Polis intiharlarına dikkat çeken Çömez, "Sadece yılbaşından beri 54 oldu" dedi.

İYİ Partili Turhan Çömez'in paylaşımına göre Gediz'de ekonomik sıkıntı içinde olan bir polis memuru beylik tabacasıyla kendini vurdu.

Yaralı halde Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sosyal medya hesabından son dönemde polis intiharlarının artmasına dikkat çeken Çömez, "Sadece yılbaşından beri 54 oldu. Neden?" diye sordu.

Son Haberler
Kerem Aktürkoğlu imzayı attı! 'En şerefli kulüp' sözlerine açıklık getirdi
Kerem Aktürkoğlu imzayı attı! 'En şerefli kulüp' sözlerine açıklık getirdi
Erdoğan sonrası AKP'de aday kim olacak? Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak yanıt
Erdoğan sonrası AKP'de aday kim olacak? Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak yanıt
Karnından bıçaklanan taksi şoförü ağır yaralandı
Karnından bıçaklanan taksi şoförü ağır yaralandı
Ünlü oyuncu Burcu Binici canlı yayında yere yığıldı
Ünlü oyuncu Burcu Binici canlı yayında yere yığıldı
Fırsat transferi icin büyük derbi! Fenerbahce ve Galatasaray
Fırsat transferi icin büyük derbi! Fenerbahce ve Galatasaray