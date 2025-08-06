İYİ Parti'li Turhan Çömez’den çarpıcı benzin çıkışı: Tayvan bile bizden ucuz

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye gibi Suudi Arabistan'dan petrol ithal eden Tayvan'da benzin fiyatlarının Ankara'dan ucuz olmasına dikkat çekti.

Tayvan'da bir dizi ziyaret gerçekleştiren İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye ve Tayvan arasındaki benzin fiyatlarına dikkat çekti.

????????Tayvan.

????️Ne doğalgaz çıkıyor ne de petrol.

☑️İhtiyacın tamamı körfez ülkelerinden karşılanıyor.

????Tanker gemileriyle, tam 25 günlük yolculuktan sonra geliyor akaryakıt bu ada ülkesine.

⛽️Ve benzinin litresi 38 TL’ye satılıyor.

????????Türkiye.

????️Allah vermiş, Gabar’da günlük 100 bin… https://t.co/zC6ka03nTF pic.twitter.com/FQJzuC0xyE — Turhan Çömez (@ComezTurhan) August 5, 2025

Başkent Tapei'deki bir akaryakıt istasyonunda video çeken Çömez, Tayvan'da petrol rezervi olmamasına rağmen benzin fiyatının Türkiye'den ucuz olduğundan bahsetti.

"95 oktanlık benzinin fiyatı 28.6 Tayvan doları. Bunu TL'ye çevirdiğiniz zaman yaklaşık 38 lira ediyor. Peki Türkiye'de fiyat ne? Ankara'ya baktığımızda tam 52 liralık bir fiyat olduğunu anlıyoruz. Yani arada nereden bakarsanız bakın, %38, %40'lık bir fiyat farkı var. Araştırdım, acaba Tayvan'da, Taipei'de benzin niye bu kadar ucuz, Türkiye'de niye bu kadar pahalı diye. Vardığım sonucu en son söyleyeceğim." diyen Çömez, Tayvan ve Türkiye'nin aynı yerden petrol tedarik ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Ama bakın, bu ülkede bir tek litre benzin çıkmaz, akaryakıt çıkmaz. Burada hiçbir petrol rezervi de yoktur. Yani haberlerde göremezsiniz, Gabar'da şu kadar petrol bulduk, Karadeniz'de bu kadar gaz bulduk haberlerini burada göremezsiniz. Yok çünkü, hiçbir şey yok. Peki nereden getiriyor Tayvan petrolünü? Aynen bizim aldığımız yerden. Suudi Arabistan'dan, Irak'tan, Körfez ülkelerinden. Peki bizdeki gibi Ceyhan boru hattı var mı? Kerkük-Ceyhan ya da ona benzer boru hattı var mı? Yok. Neyle getiriyorlar? Tankerlerle, gemilerle. Tam 25 günlük yolculuktan sonra buraya geliyor ve fiyat Türkiye'den çok ucuz."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e fiyatlar üzerinden tepki gösteren Çömez, şöyle seslendi:

"Şimdi merak ediyorum, niye acaba petrol burada bu kadar yol gelmesine rağmen, aynı yerden alınmasına rağmen ucuz? Bir tek şey izah ediyor bunu. Çapsızlık, beceriksizlik, aymazlık, rant ve milletin üzerine bindirilmiş bir vergi anlayışı. Buradan Mehmet Şimşek'e sesleniyorum. Kendisi Londra'daki petrol fiyatlarını bilir.

Türkiye'dekileri bildiğini zannetmiyorum. Ama buradan Tayvan'daki petrol fiyatlarını gösteriyorum. Bak Sayın Şimşek, şu anda Tayvan'ın başkenti Taipei'de 95 oktanlık benzin 28.6 Tayvan doları, yani 38 Türk Lirası. Şimdi bana izah etmen lazım. Dünyanın ta bir ucundaki ada ülkesine 25 günlük bir deniz yolculuğundan sonra tankerlerle taşınan petrol nasıl oluyor da Türkiye'den bu kadar farklı oluyor ve ucuz oluyor?

Cevabını ister ver, ister verme. Ben söyleyeyim. Senin beceriksizliğin yüzünden, senin aymazlığın yüzünden ve senin milletin cebine göz dikmenin yüzünden. Ve bütün bunları sen vergi olarak milletin üzerine yüklediğin için işte fiyat dünyanın öbür ucunda senden daha ucuz oluyor. Bütün milletimiz bunu görsün."