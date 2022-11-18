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İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler

Erdoğan’ın eski sağ kolu, İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Soylu hakkında çok çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 22:35
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İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler

İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
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İYİ Partili Turhan Çömez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Çömez’in, Soylu için “Liderinin koltuğuna oturmak için çevirdiğin entrikalarınla…” ifadelerine yer verdiği paylaşım şu şekilde:

“Zavallısın. Çaresizsin. Ve artık tükendin. Türkiye seni, Suçlularla biriktirdiğin fotoğrafların, Yalanların, İftiraların, Ve liderinin koltuğuna kurulmak için çevirdiğin entrikalarınla Hatırlayacak. Türk siyasetinin tozlu sayfalarında yok olup gitmene #AzKaldı @suleymansoylu”

Turhan Çömez iki gün önce Halk TV’de katıldığı canlı yayında ise Bakan Soylu için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Erdoğan'ı tanıyan birisi olarak analiz yapabilirim. Erdoğan aslında Soylu'yu çoktan gözden çıkan ama bir denklem var. O denklemi Erdoğan gözlüyor ve o denklemde süreç kendi lehine ne zaman dönerse Bakan Soylu'yu görevden alacak diyorum. Çünkü Soylu'nun bana göre istifa etme kapasitesi yok, böyle bir kabiliyeti yok. Erdoğan ne zaman isterse Soylu'yu ben seni görevden aldım diyecek ve Soylu görevden alındığını başkaları tarafından duyacak. Böyle bir süreç çalışır AKP mekanizmasında. Sayı, Erdoğan süreci analiz edecektir. Siyaseten en az hasar alaca denklemi kurulacak ve Soylu'yu görevden alacaktır.

“TÜRK SİYASETİNDE SÜLEYMAN SOYLU OLMAYACAK”

Süleyman Soylu, Türk siyasetinde yok, bunun altını çizerek söylüyorum. Süleyman Soylu ismi seçimlerden sonra Türk siyasetinde olmayacak. Seçime kadar olacağı anlamı çakma: buradan ama seçim arifesinde ben bunu 1-1,5 yıl önce söyledim. En kritik zamanda görevden alacak dedim ve o da seçim arifesinde olacak göreceğiz. Bu bir analiz, bu bir bilgi değil ama bu analizimi altını çizerek söylüyorum. Türk siyasetinde Süleyman Soylu olmayacak."

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Abbas
18.11.2022 22:47
Meral hocam Turhan, Bilge, Bahadır, Aytun, Fakıbaba hocalar gibi insanlar öncelenmezse, İyi parti merkez partisi olmakta zorlanır, mhp-BBP karışımı bir şey olur, oda güven vermez, yazık olur  
 
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