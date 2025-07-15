İYİ Partili Turhan Çömez'den tepki: Milletin adı 'Türkiye'mi?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından üzerinde “Milletin adı Türkiye” yazan bir afiş paylaşarak "Milletimizin adı ‘Türk Milleti’dir. Sonsuza dek de öyle kalacaktır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından üzerinde “Milletin adı Türkiye” yazan bir afiş paylaştı.

????????Milletimizin adı “Türk Milleti” dir.

????????Sonsuza dek de öyle kalacaktır.

“ Milletin Adı Türkiye ” diyenler;

Ne Milleti ne de Türkiye’yi bilmeyenlerdir! pic.twitter.com/YUh34UxiAh — Turhan Çömez (@ComezTurhan) July 14, 2025

Yayınlanan afişe tepki gösteren Çömez, “Milletimizin adı ‘Türk Milleti’dir. Sonsuza dek de öyle kalacaktır. ‘Milletin Adı Türkiye’ diyenler; Ne Milleti ne de Türkiye’yi bilmeyenlerdir!” dedi.