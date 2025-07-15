İYİ Partili Turhan Çömez'den tepki: Milletin adı 'Türkiye'mi?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Partili Turhan Çömez'den tepki: Milletin adı 'Türkiye'mi?

Sosyal medyada yayınladığı mesajla AKP'nin hazırlamış olduğu afişlere İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez tepki verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından üzerinde “Milletin adı Türkiye” yazan bir afiş paylaşarak "Milletimizin adı ‘Türk Milleti’dir. Sonsuza dek de öyle kalacaktır" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından üzerinde “Milletin adı Türkiye” yazan bir afiş paylaştı.

Yayınlanan afişe tepki gösteren Çömez, “Milletimizin adı ‘Türk Milleti’dir. Sonsuza dek de öyle kalacaktır. ‘Milletin Adı Türkiye’ diyenler; Ne Milleti ne de Türkiye’yi bilmeyenlerdir!” dedi.

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