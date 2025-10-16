Geçtiğimiz hafta Genel Kurul’da, Pervin Buldan’ın PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın medyaya yönelik değerlendirmelerini aktardığı sözlerine tepki gösteren İYİ Partili Turhan Çömez ile Buldan arasında gerilim yaşanmıştı.

Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre Çömez, yaşanan olay sonrası sosyal medya üzerinden çok sayıda tehdit mesajı aldığını ifade etti.

TURHAN ÇÖMEZ'E TEHDİT MESAJI

Çömez, “Meclis’te yaptığım konuşmadan sonra malum çevrelerden, PKK’nın uzantılarından onlarca tehdit mesajı geldi. Ancak asıl vahim olan, cep telefonuma kadar ulaşarak ‘Bir daha uyarmayacağız, seni öldürürüz’ şeklinde ifadeler kullanmalarıdır” sözlerini sarf etti.

"KELLENİ ALMAK BİZE FARZ OLACAK"

Çömez'e gönderilen mesajda, “Pervin Buldan’a hakaret ettiğin için kelleni almak bize farz olacak” ifadeleri yer aldı. Çömez, yapılan bu tehdidin ciddi bir güvenlik sorunu olduğuna vurgu yaptı.

“Bir milletvekilinin kişisel bilgilerinin terör örgütü bağlantılı kişiler tarafından ele geçirilmesi devlet açısından büyük bir zafiyet göstergesidir” ifadelerini kullanan Çömez, yetkilileri konuyla ilgili harekete geçmeye çağırdı. Olayla ilgili güvenlik birimlerinin inceleme başlattığı ifade edildi.