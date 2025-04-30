İYİ Partili Turhan Çömez'in Meclis'te anlattıklarına yürek dayanmaz. Hastanede skandal

İstanbul’daki Çam Sakura Hastanesi'nde çocuk yoğun bakım ünitesinde hayata tutunmaya çalışan dokuz yaşındaki engelli bir çocukta cinsel istismar bulguları saptandı. Kriz büyüdü, yoğun bakıma girip-çıktığı tespit edilen 20 kişi ve aile üyelerine soruşturma açıldı.

Sözcü'den Hazar Dost'un ulaştığı ayrıntılara göre savcılık, kameraları incelemeye aldı. Yoğun bakıma girip çıktığı tespit edilen, aralarında temizlik, sağlık görevlisi ve doktorların olduğu 26 kişiye hem adli hem idari soruşturma açıldı.

Yaşanan skandal ile ilgili İYİ Parti'li Turhan Çömez açıklama yaptı. Çömez Meclis'te yaptığı konuşmada cevap verilmediği için soru önergesi vermediğini ama Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama beklediğini söyledi.

Yenidoğan skandalı ile ilgili Sağlık Bakanı'nın komisyonda konuşmadığına dikkat çeken Turhan Çömez, sosyal medya hesabından da açıklama yaptı. Çömez mesajında şunları yazdı:

Henüz 9 yaşında.

Felçli bir kız çocuğu. Zatürre nedeni ile Çam ve Sakura Hastanesi’ne yatırılıyor.

10 gün sonra ağırlaşıyor ve yoğun bakıma alınıp entübe ediliyor. Bir hafta sonra hemşireler vajinal bir kanama olduğunu fark ediyorlar.

Muayenede küçük kızın vajinasında yırtılma ve parçalanma tespit ediliyor. Bir devlet hastanesinin yoğun bakımında bir çocuğa tecavüz edecek kadar alçalan mahluk kim? Bunu nasıl fark etmediniz ve engelleyemediniz?