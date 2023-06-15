İYİ Partili Turhan Çömez'in paylaştığı fotoğraf TL’deki değer kaybını gözler önüne serdi: Başka hiçbir para biriminde böyle bir fark yok

Seçimlerin ardından döviz kuru tarihi zirveleri gördü.

14 Mayıs öncesi 20 liranın altında olan dolar, tam 1 ay sonra yaklaşık 4 lira artarken Euro ise 25'i aştı, sterlin de 30'a dayandı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Heathrow Havaalanı’nda döviz kuru tablosunun fotoğrafını paylaştı.

1 sterlin karşılığında 21 TL alınabildiğini ancak 39 TL karşılığında 1 sterlin alınabildiğini belirten Turhan Çömez, Hazine ve Maliye Başkanı Mehmet Şimşek’e aradaki neredeyse iki katlık farkın neden kaynaklandığını sordu.

Çömez’in konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Londra Heathrow Havaalanı’nda, 1£ verip, 21 TL alıyorsunuz. Ancak, 39 TL verip, 1£ alabiliyorsunuz. Neredeyse 2 kat fark var. Başka hiç bir para biriminde böyle bir fark yok. Bu neden ola ki @memetsimsek”