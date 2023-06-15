İYİ Partili Turhan Çömez'in paylaştığı fotoğraf TL’deki değer kaybını gözler önüne serdi: Başka hiçbir para biriminde böyle bir fark yok

Londra’daki Heathrow Havaalanı’nda bulunan döviz kuru tabelasını paylaşan İYİ Partili Turhan Çömez, aradaki makas farkına dikkat çekerek Mehmet Şimşek'e "Bu neden ola ki?" diye sordu.

İYİ Partili Turhan Çömez'in paylaştığı fotoğraf TL’deki değer kaybını gözler önüne serdi: Başka hiçbir para biriminde böyle bir fark yok

Seçimlerin ardından döviz kuru tarihi zirveleri gördü.

14 Mayıs öncesi 20 liranın altında olan dolar, tam 1 ay sonra yaklaşık 4 lira artarken Euro ise 25'i aştı, sterlin de 30'a dayandı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Heathrow Havaalanı’nda döviz kuru tablosunun fotoğrafını paylaştı.

1 sterlin karşılığında 21 TL alınabildiğini ancak 39 TL karşılığında 1 sterlin alınabildiğini belirten Turhan Çömez, Hazine ve Maliye Başkanı Mehmet Şimşek’e aradaki neredeyse iki katlık farkın neden kaynaklandığını sordu.

Çömez’in konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Londra Heathrow Havaalanı’nda, 1£ verip, 21 TL alıyorsunuz. Ancak, 39 TL verip, 1£ alabiliyorsunuz. Neredeyse 2 kat fark var. Başka hiç bir para biriminde böyle bir fark yok. Bu neden ola ki @memetsimsek”

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