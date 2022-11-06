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İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden

Siyasette 'başörtüsü' ile başlayan tartışma anayasa görüşmelerine evrilince AKP, 'siyasi terörist' olarak nitelendirdiği HDP'yi de ziyaret etti. İYİ Partili Lütfü Türkkan, ziyarete ilişkin olarak AKP'li Alpay Özalan'a seslenerek, "Bir sefil vardı partimizi HDP ile birlikte ifade eden. Topçu eskisi. O da gitti mi HDP ile görüşmeye?" dedi.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 01:24
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İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden

İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden
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AKP "siyasi terörist" olarak nitelendirdiği HDP ile uzun zaman sonra ilk kez resmi görüşme gerçekleştirdi. Başörtüsü ile başlayan tartışma anayasa görüşmelerine evrilince AKP, HDP'yi de ziyaret etti. İktidarın HDP ile aynı karede olmasına hem siyasilerden hem de kamuoyundan tepki geldi.

"O DA GİTTİ Mİ HDP İLE GÖRÜŞMEYE?"

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, konuya ilişkin olarak AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a seslendi.

Özalan’ın, görüşme hakkındaki sessizliğini koruduğuna dikkat çeken Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir sefil vardı partimizi hdp ile birlikte ifade eden. Topçu eskisi. O da gitti mi hdp ile görüşmeye? Gitmedi ise gidenlere bir laf etti mi? İki gündür çıkmıyor ininden."

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