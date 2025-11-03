İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "Bir annenin markette çocuk mamasını geri bırakmak zorunda kaldığı, bir emeklinin pazarda çürük domates seçtiği bir ülkede siz hala 'Enflasyon kontrol altında' diyorsanız bu milletle alay ediyor ve gözüne baka baka yalan söylüyorsunuz. Gerçek enflasyon açıklansın, maaşlar tüm değil mutfağın enflasyonuna göre belirlensin. Çünkü bu ülkenin en büyük açığı; bütçe açığı değil vicdan açığıdır" dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, açıklanan enflasyon rakamlarını eleştirerek, vatandaşın açlık sınırının altında yaşadığını belirtti. Türkoğlu, şunları söyledi:

"Bu TÜİK yine sahneye çıktı ekim ayı enflasyonu yüzde 2,55, yıllık enflasyon yüzde 32,87 dedi. Peki sokaktaki vatandaş ne diyor, pazarda domatessiz soğanı peyniri alan vatandaş bu rakamlara inanıyor mu, hayır, markette etiket her hafta değil, neredeyse gün aşırı değişiyor. Bağımsız ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 60, İstanbul Ticaret Odası 40. Peki TÜİK ne diyor, yüzde 32. Kime göre, neye göre 32? Milletin cebine, mutfağına bu rakam uymuyor. Bakın TÜİK'in bile gizleyemediği bir şey var; gıda da yıllık artış yüzde 34.87. Bu ekmeğin, sütün, peynirin, meyvenin, sebzenin, bakliyatın yüzde 35 zamlandığı anlamına geliyor ama emekliye reva görülen zam yüzde 10, memura verilen artış yüzde 16. Bu matematik değil, resmen zulüm hesabıdır. Bir annenin markette çocuk mamasını geri bırakmak zorunda kaldığı, bir emeklinin pazarda çürük domates seçtiği bir ülkede siz hala 'enflasyon kontrol altında' diyorsanız bu milletle alay ediyor ve gözüne baka baka yalan söylüyorsunuz.

"Bu ülkenin en büyük açığı; bütçe açığı değil vicdan açığıdır"

Bugün en düşük emekli maaşı 16 bin 800 lira. TÜİK'in makyajı hesabıyla bile yüzde 10 zam yapılırsa 18 bin 600 liraya çıkacak ama 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 30 bin liraya dayandı. Yani emekli zam alsa da yine aç kalacak. Bu millet artık sahte rakamlar değil, adalet istiyor yalancı diyor rakamlarına zaten hiç kimseyi inanmıyor. Gerçek enflasyon açıklansın, maaşlar tüm değil mutfağın enflasyonuna göre belirlensin. Çünkü bu ülkenin en büyük açığı; bütçe açığı değil vicdan açığıdır."