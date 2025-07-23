İYİ Partili Uğur Poyraz Semih Yalçın'ı bombaladı! MHP'li isim İYİ Parti'yi hedef almıştı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Edip Semih Yalçın sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada İYİ Parti'yi hedef alıp sert ifadeler kullanmıştı.

İYİ Partili Uğur Poyraz ise, sosyal medya hesabından Yalçın'ın yaptığı paylaşımı alıntılayarak söylediği sözlere sert bir şekilde cevap verdi.

-Uzun uzun yazmışsın!

-Belli ki çıkmazdasın bir yol arıyorsun. -Kafanda deli sorular, bulamadığın cevaplar.

-İşte o beynin ne kadar gelişmiş olsa da dara düşünce HOMOSAPİENS ZEKA SEVİYESİNDEKİ bir @iyiparti’liden yardım istiyorsun❗️

-Bütün sorularını karşılaştırmalı cevapladım.… https://t.co/nxFX2vbcKt — UĞUR POYRAZ (@UGUR__POYRAZ) July 23, 2025

Uğur Poyraz sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"-Uzun uzun yazmışsın! -Belli ki çıkmazdasın bir yol arıyorsun. -Kafanda deli sorular, bulamadığın cevaplar. -İşte o beynin ne kadar gelişmiş olsa da dara düşünce HOMOSAPİENS ZEKA SEVİYESİNDEKİ bir İYİ Parti'liden yardım istiyorsun -Bütün sorularını karşılaştırmalı cevapladım. Cevaplarken de sana ayna tutan sorular sordum. -Şimdi ilk seferde anlamayabilirsin! -Panik yapma. Tekrar tekrar oku. -Kendine inan, kendine güven.

Millet sana güvenmiyor ama en azından sen kendine güven! -Hazırsan başlıyorum.

1- İYİ Parti senin gibi siyaseten değil, Cumhuriyet ve Ulus Devlet perspektifinden bu süreci değerlendiriyor. Senin siyaseten bu sürece dümen kırmanı da ayıplıyor hatta düştüğün hali gördükçe acıyoruz.

2-Abdullah Öcalan denen katil, İmralı’da “İmar Kanununa Aykırılıktan” değil “Terörden” hükümlü? Bu caninin kılavuzluğunda, bunun reçeteleri ile, buna atıf yaparak, daha da ileri gidip “kurucu önder” olarak tanımlayıp TBMM’ye davet ederek yönettiğiniz süreçten utanmadın da “Teröristle birliktelik ve ihanet” dediğimiz için mi bozuldun?

3-Terör örgütü PKK, sözde kongresinde aldığı sözde fesih kararında; Türk Milletini, Türk Devletini, Türk Hükümetlerini, Türk Askerini ve Polisini, TBMM’yi inkarcılık, soykırım, asimilasyon ve imha ile itham edip, Cumhuriyet ve tapu senedimiz Lozan’a dil uzatırken o gelişmiş beyninle bir kelam edip cevap vermedin de bize mi laf yetiştiriyorsun?

4-DEM Parti’nin dünden bugüne farklı parti isimleri altında ancak hiç değişemeyen tezlerini ve görüşlerini asla onaylamadık. Bugün de onaylamıyoruz. Bizim değil senin, bu tezlere ve görüşlere ilişkin tutum değişikliğini izah etmen gerekmiyor mu?

5-Sana, kirli diline, siyasi dönüşlerine tahammül ediyorsak herşeye tahammül edebildiğimizi anlayamadın mı hala?

6-DEM ve AKP ittifakınız ile neredeyse 400 vekile yaklaştınız! İYİ PARTİ ise 29 Milletvekili ile TBMM’de ve sahada Gazi Mustafa Kemal ATATÜRÜK’ün yüklediği BİRİNCİ VAZİFENİN, banisi olduğu CUMHURİYETİN DEĞERLERİNİN SAVUNUCUSU, BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN SESİ ve VİCDANI OLDU. Senin gelişmiş beynin idrak edemese de; MHP gibi köklü bir partide, her biri vicdan olan ve bu ihanete karşı olan sayısı ihanet süreci destekçisi olan sizden çok daha fazla emin olabilirsin.

7- Türkiye Cumhuriyeti Devletini, terör örgütü ile eşitleyip sonra bu rezilliği olumlamak için süslü cümleler kurmana gerek yok.

8-Terör örgütü ile yıllarca mücadele etmiş, kimi gazi kimi şehit olmuş, anadili de Türkçe olmayan bu vatanın evlatları olan kürtleri, korucuları, aşiretleri şimdi el sıkıştığınız terör örgütünün hedefi yapan kim?

9-Kürtlerin temsilcisi ne İMRALI’daki CANİDİR ne KANDİL’deki TERÖRİSTTİR ne IRAK’ın Kuzeyindeki BARZAN AĞALARI’dır ne de DEM Partidir. KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİDİR. BUNU OKUYAMADINIZ, ANLAYAMADINIZ, O GELİŞMİŞ BEYNİN İDRAK EDEMEDİ."

BAZILARININ SİYASİ ÖNGÖRÜLERİ, HOMO SAPİENSİN ZEKÂ SEVİYESİNDEN GERİDE…

İP’in sözcüleri, politik zırvalarıyla saç baş yolduruyor.

İP’lilerin gelişmemiş beyinleri; siyasi saçmalıklarına başka saçmalıklarla delil getirmekten öteye geçemiyor.

Bunların siyaset konusunda aklı ya… — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) July 23, 2025

SEMİH YALÇIN NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Dem Parti ve AKP ile yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecine eleştirilerde bulunan İYİ Partililer'e sert tepki göstermiş ve İYİ Partlilere karşı ağza alınmayacak ifadeler kullanmıştı. Yalçın, "İP sözcülerinin zekâ seviyesi, Homo Sapiens’inkinden de geride…" demişti.