İYİ Partili Ünzile Yüksel: Keşke Anadolu'nun her yerinde keşke sizlerden olsa

Afyonkarahisar-Efe Hasan Öğünç

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkan ve yardımcıları, Afyonkarahisar'daki temasları kapsamında ATSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Berna Tokman'i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tokman, kadın dayanışmasının öneminden bahsetti. Tokman; "Amacımız gençlere ve kadınlara girişimciliği özendirmek ve onların girişimci olmasını sağlamak. İş dünyasına ve ekonomiye katkılarını sağlamak için çalışmalar, projeler yapıyoruz. Kadın siyasetçiler olarak bizleri ziyaretinizden çok memnun olduk. Biz kadının olduğu her yerde varız. Sizlerle beraber yapılacak projelerde sizlerle birlikte olmaya her zaman hazırız." Dedi.

Ziyaret sırasında bir konuşma yapan İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel; "Böyle bir kurumda olmaktan mutluyum" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım, kadınım üstelik aktif avukatlık yapan birisi olduğum için çalışan kadının sıkıntılarını, işsiz genç kadının sıkıntılarını bir de kamuda değil de özel sektörde sırf evlendiği için ya da çocuk sahibi olduğu için işinden ayrılan kadınların sıkıntılarını bilen bir kadın olarak ben öncelikle onlar adına da size teşekkür ediyorum. Niye çünkü ışık oldunuz, yol açtınız, onlara örnek oldunuz. Hazırlamış olduğunuz projelerin bir kısmından haberdarız. Keşke Anadolu'nun her yerinde keşke sizlerden olsa. Böyle öncü kadınlar olsa."

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yüksel 'in övgülerinden sonra söze giren Tokman, şöyle konuştu: "Bu konuda TOBB ve başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'na bütün kadınların bir teşekkür borcu var. Gerçekten 2007 yılında kurulduğu zaman 700 kadın girişimci varken şu anda 7.000'e yaklaşan bir sayımız oldu Türkiye genelinde. 15 yılda çok güzel bir sayı yakaladık. Şimdiki başkanımız Nurten Hanım ile beraber bu son iki senedir de gerçekten çok güzel projelere imza atıldı. illa ki bizler yerel bazda küçük projeler yapıyoruz. Gençlerimiz için, kadınlarımız için neler yapabiliriz? Onlara nasıl faydalı olabiliriz? Diye çalışmalarımız var ama genel projelerimizde kadın istihdamı, kadının iş dünyasına girişimi, sanayide kadın projesi bu gibi projelerimizle gerçekten çok büyük atak yaptık. Eminim ki bütün kadınlarımız bu yolda bizlerle beraber devam edecektir. Gençlerimiz de tabi aynı şekilde"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yüksel de "Bunların olması için kadın siyasette de olmalı" diyerek şöyle konuştu: "Madem toplumun yarısı kadın, ben diyorum ki meclisin yarısı da kadın olmalı. Kadın derken liyakatli tabi ki. Emek veriyorsunuz, bir şeyler üretiyorsunuz. Üreten toplumdan korkmayacaksın. Üreten kadından hiç korkmayacaksın."

Toplantıda İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, kadın girişimcilerle tek tek tanışarak yaptıkları işler hakkında bilgi aldı.