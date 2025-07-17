İYİ Partili Usta iktidarın ekonomi politikasını anlattı: Ekonominin yükünü dar gelirlilerin sırtına yükledi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, ANKA Haber Ajansı'na iktidarın ekonomi politikalarının uzun süredir dar ve sabit gelirlilerin üzerinden sürdürüldüğünü belirterek açıklamalarda bulundu. Usta, iktidarın bakanları değişse de servet transferinin sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

“Mehmet Şimşek’in uyguladığı bu ekonomi programı; emeklinin, asgari ücretlinin, memurun üzerine binmiş bir program. Üst kesime bir yük getiren bir program değil. Daha önce de komisyonda Bakan Şimşek’e harcama azalışları veya vergi artışları yoluyla bütçede aldığınız tedbirlerin yüzde 85’i yoksul halk kitlelerinin üzerine binmiş durumda demiştim. Bu sadece yüzde 15 kısmı kurumların ve biraz daha zengin kesimlerin üzerine binmiş durumda. Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmayla aslında Bakan Şimşek de bu durumu teyit etmiş durumda. Şimşek, emekliye para verebiliriz ama verirsek dengeler bozulur diye bir açıklama yapmış. Bunun anlamı şu; ‘Ben yine bu kesimlerin üzerine binerek bir program yürüteceğim’ demektir.

"BAKAN NEBATİ DÖNEMİNDE YANDAŞA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİLERLE DESTEK SAĞLANDI"

Servet transferi kısmı içeride bir yıllık yüzde 27 enflasyon öngörüyor hükümet fakat yüzde 50 faiz veriyor. Bu servet transferidir. Bu dönemde yapılan servet transferi faiz üzerinden yapılıyor. Bundan önceki Bakan Nebati döneminde yapılan servet transferi de faizler olduğundan düşük tutularak yapılıyordu. Yüksek enflasyonda düşük faizli krediler veriyorlardı. Faizi düşük yüzde 10 - 15 ile kredi verildi kamu bankalarından da verildi, Merkez Bankası'ndan da yatırım taahhütlü avans kredisi adı altında verildi ve çok yüksek meblağlarda verildi. Faiz düşük ondan sonra da enflasyon yüksek, adam aldığı düşük faizle kredi aldı ve bu krediyi mala bağladı, başka yollarla değerlendirdi.

"KUR KORUMALI MEVDUAT ÜZERİNDEN 100 MİLYAR DOLARA YAKIN BİR SERVET TRANSFERİ YAPILDI"

Kur Korumalı Mevduat üzerinden 100 milyar dolara yakın bir servet transferi yapıldı. Yani Kur Korumalı Mevduat hesabına para yatıran insanlar kimlerdi? Gariban, emekli var mı bunun içerisinde, yok. Hak edilmemiş kazançlar... Çok büyük firmalar veya işte bireysel zenginler var. Kur Korumalı Mevduat hesaplarının olduğu o dönemde çok büyük servet transferleri yapılmıştı ve bu istatistiklerde de gelir dağılımındaki bozukluk net bir şekilde görüldü. Şu anda başka bir yönüyle de servet transferi yapılıyor. Dediğim gibi dar ve sabit gelirli, esnafın, çiftçinin üzerine biniyor Şimşek’in programı da.

"ŞİMŞEK'İN POLİTİKALARI DAR GELİRLİ KESİMİ VURUYOR"

Çiftçinin üzerine üzerine nasıl biniyor? Türkiye'nin tarımsal desteklemelerinin milli gelire oranı 0,2. Kanuna göre bu oran 1 olması gerekiyor. Hadi kanun oranından vazgeçtik ama 2007'de bile bu hükümet 0,63 vermiş. Yani bu programla Bakan Şimşek çiftçinin üzerine biniyor. Ayrıca dün soru önergesinde de sorduk esnafa nefes olacak kredi başvurularının başlamasının ardından bir buçuk saatte tükenmiş. Kim o başvuru dosyasını bir buçuk saat içerisinde hazırlayıp da başvuru yaptı? Buradan da yine belirli kesimlere verilmiş düşük miktarlarda bir kaynak aktarımı olduğu görülüyor.

"İKTİDARIN EKONOMİ POLİTİKALARINDA BAKAN DEĞİŞSE DE SERVET TRANSFERİ SÜRÜYOR"

İktidarın ekonomi politikalarında bakan değişse de servet transferi sürüyor. Özetlemek gerekirse Bakan Nebati döneminde de zengin biraz daha zengin oldu ki onun döneminde yandaşlar biraz daha zenginleşti. Çünkü o yüksek enflasyon döneminde düşük faizlerle krediyi kendilerine yakın olanlara verdiler. Yani fakirden aldı zengine verdi Bakan Nebati. Şu anki politikalarda belki eskiye göre daha az suiistimal var fakat Bakan Şimşek de yine garibanın üzerinde ekonominin yükünü yüklemiş durumda zengine yine dokunmuyor.”