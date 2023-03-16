İYİ Partili Usta'dan milletvekilliği için istifa eden Hatay Valisi'ne: Bunlar mükafat bekliyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, , TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada deprem bölgesinde istifa eden Rahmi Doğan’a “Hatay Valisi istifa etmiş. Nihayet bir istifa geldi derken Hatay Valisi milletvekili olmak için istifa etmiş. Utanmazlığın bu kadarı olur. Hangi işi bitirdin, ne başarı gösterdin, ne mükâfatı bekliyorsun da şimdi milletvekilliği için istifa ediyorsun? Zamanı mı? Bu istifa da nasıl kabul edildi anlamıyorum.” sözleriyle yüklendi.

“YENİDEN BİR BARINMA SORUNU BAŞLADI"

İYİ Partili Erhan Usta, Adıyaman ve Şanlıurfa’da meydana gelen sel felaketine ilişkin konuşurken “Bölgede yağış var ve AFAD’ın çadırlarını su bastı. Depremzedeler, geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldılar. Yeniden bir barınma sorunu, maalesef başladı. Çadırların doğru düzgün yerlere kurulması o kadar önemli ki daha önce İskenderun’da deniz kenarına kurulan çadırkentlere tsunami uyarısı yapılmıştı. Şimdi de kanallar üzerine çadırlar yapılması sonucunda depremzedeler yeni bir mağduriyet ve yeni bir skandalla karşı karşıya kaldılar.” sözleriyle durumu açıkladı.

“BU AFETİ DAHA NE KADAR FELAKETE ÇEVİRECEKSİNİZ?"

İYİ Partili Usta, depremzedeler için 30 gün sonra çadır getirildiğini ancak onun bile düzgün şekilde yapılamadığına dikkat çekerek, “Meteoroloji, ‘Şu bölgede kuvvetli rüzgar var’ diyor. Devletin bir kurumu orada uyarı yapıyor, devletin diğer bir kurumu da gidiyor oraya çadırkent kuruyor. Doğru düzgün çadır kurmayı başaramayan bir yönetim, millete kalıcı konut vaadinde bulunuyor. Yapacağı bir şeyi, bir göz boyama, bir yalan üzerinden siyaset yapıyor. Millet 30 gün sonra çadırla ancak buluştu ve çadırları düzgün bir yere koymadın. Çadırlar ya rüzgarla ya tsunamiyle ya selin altında kaldı. Bunları yapamayan iktidar, şimdi ‘Ben kalıcı konut yapacağım’ diyerek, böyle bir palavrayla siyaset yapıyor. Merak ediyoruz, bu afeti daha ne kadar felakete çevireceksiniz?” ifadeleriyle hükümetin kalıcı konut vaadini eleştirdi.

“AFAD 10 BİN LİRAYA VİNÇ KİRALADI”

AFAD’ın saati 10 bin liraya depremzedelere vinç kiralamasını eleştiren Usta, “Kızılay skandalları bitmek bilmiyor, AFAD’dan yeni bir skandal gündeme geldi. Şöyle bir iddia var; on binlerce insan enkaz altındayken AFAD, kendi kontrolündeki vinçleri, enkaz kaldırmak isteyen vatandaşlara saati 10 bin liradan parayla kiralıyor. Bununla ilgili dünya kadar mahkemelik olay var. Bu iddialar basında yer aldı. Herhangi bir açıklama veya yalanlama gelmedi. Vatandaş mahkemeye gidiyor. Gidip parasını veriyor, AFAD’dan vinç kiralıyor ve oradan evladını kurtarmaya çalışıyor. Böyle bir rezalet dünyanın neresinde görülmüştür? Niye bununla ilgili, bakanlardan herhangi bir açıklama yok?” sözlerini söylerken, ilgili bakanlardan neden herhangi bir açıklama gelmediğini sordu.

“MİLLET CEZALANDIRILMALARINI BEKLERKEN BUNLAR MÜKÂFAT BEKLİYOR”

Hatay Valisi’nin AKP’den milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etmesine büyük tepki gösteren Erhan Usta, “Hatay Valisi istifa etmiş. Nihayet bir istifa geldi derken Hatay Valisi milletvekili olmak için istifa etmiş. Utanmazlığın bu kadarı olur. Hangi işi bitirdin, ne başarı gösterdin, ne mükâfatı bekliyorsun da şimdi milletvekilliği için istifa ediyorsun? Zamanı mı? Bu istifa da nasıl kabul edildi anlamıyorum. Bakanlar, AFAD Başkanı, Kızılay Başkanı, valilerin cezalandırılmasını beklerken bunlar ödül bekliyorlar.

Deprem koordinatörü Fuat Oktay’dan haber yoktu, kendisi piyasaya çıktı dedi ki ‘115 milyarın 74 milyar lirası hesaba yatırıldı’. Buradan soruyoruz; diğer paralar nerede? Yatırılmayacak paralar mı vaat edildi. Zaten bunun sadece 90 milyar lirası kamu kuruluşları tarafından vaat edilmişti. Kamu bile hile mi yaptı? Yatıramayacağı, veremeyeceği bir parayı mı vaat etti?” dedi.

"SİZ DAHA MİLLETİN TERLİĞİNİ, ÇAYINI, ŞEKERİNİ VEREMEMİŞSİNİZ”

Açıklamasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yardım istemesine de tepki gösteren Usta, “İçişleri Bakanı, ‘Devlet, milletten yardım istiyor. Bunda eleştirilecek ne var’ demiş. Cumhurbaşkanı çıkıyor, ‘Her şeyi mükemmel yönetiyoruz. Hiçbir şeye ihtiyaç yok’ diyor. Sonra tutuyor, ‘helallik’ istiyor. Kendi içerisinde çelişiyor. AFAD’ın bağlı olduğu birimin bakanı da ‘Bizim kahvaltı, çay, şeker, terlik, pijama ihtiyacımız var’ diyor. Siz daha milletin terliğini, çayını, şekerini verememişsiniz, tutuyorsunuz ‘Kalıcı konutunu vereceğiz’ diyorsunuz. Nasıl böyle bir yalan olabilir anlamak mümkün değil. Bunun iktisaden de mümkün olmayacağını anlattık.” şeklinde konuştu. (ANKA)