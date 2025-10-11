İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı, Samsun Milletvekili Erhan Usta Meclis kürsüsünde yaptığı konuşma ile dikkat çekti.

Usta, Meclis'te yaptığı konuşmada DEM sıralara bakarak 'ben size bir şey demiyorum, sizin bir meseleniz var, siz onun peşindesiniz. Size bu cesareti verenlere diyorum benim sözüm onlara. Bu Gazi Meclis'te bebek katili aşağılık Abdullah Öcalan'a tezahürat yaptıranlara diyorum ben! Benim sözüm onlara" diyerek konuştu.

Usta konuşmasına 'Bu komisyondan Abdullah Öcalan'a özgürlük çıkacakmış, çıkmayacak zaten bakın; ben hiç bir zaman kırmızı çizgimi oraya koymadım. 'Abdullah Öcalan'a özgürlük çıkacak' diyerek bunun üzerine itiraz yükseltilirse, yarın öbür gün bize Cumhur ittifakı tarafı diyecek ki 'Abdullah Öcalan'a özgürlük çıkmadı bak dediğiniz çıkmadı demek ki sorun yokmuş'

diyecek halbuki olan oldu zaten" diye ekledi.

Usta konuşmasını sosyal medya hesabından da paylaştı. Paylaşılan videoda Usta şunları söyledi: “Komisyondan bir şey çıkmaz” diyenlere duyurulur:

ÇIKTI! Terör devleti kuruldu.

Bazıları hâlâ rahat rahat diyor ki:

“Bu komisyondan bir şey çıkmaz, merak etmeyin.”

Yani kendilerini avutuyorlar.

Geçmiş olsun! Çıktı zaten.

Bundan sonra çıkacak olanlar, sadece bu teslimiyetin bonusu.

Türkiye’nin kırmızı çizgisi Suriye’nin toprak bütünlüğüydü.

Ama o çizgi çoktan çiğnendi!

Bugün Suriye’de bir terör devleti kuruldu. Sınırımızın hemen ötesinde, İsrail’in sömürgesi bir yapı yükseliyor ve bu ülkeyi yönetenlerden çıt çıkmıyor!

Bu bir İsrail–Amerikan projesidir.

Planlandı, adım adım uygulandı, şimdi içerideki ayağı tamamlanıyor.

On üç yıldır yerinden oynatamadıkları Esad bir anda nasıl gitti sanıyorsunuz?

İki kamyonetle mi devrildi o rejim?

HAYIR!" notunu da paylaştı.

Her şey planlıydı. Her şey bir proje dahilindeydi.