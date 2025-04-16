İYİ Partili Vekil, kendisine saldıracak kişilerin isim listesini açıkladı! Kara para, arazi ihalesi gibi yolsuzlukları paylaşmıştı...

Gaziantep İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, sosyal medya hesabı üzerinden tehdit mesajları aldığını paylaşarak saldırıya uğradığında sorumlu olacak kişilerin isim listesini paylaştı.

GÜRBAN: EĞER BEN BİR SALDIRIYA UĞRARSAM AŞAĞIDA Kİ İSİMLER SORUMLUSUDUR

Borsada bazı şirket hisseleri üzerinden manipülatif işlemler yaptığını iddia eden Gaziantep İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, haberden dolayı tehdit mesajları aldığını paylaştı. “Bir saldırıya uğrarsam” diyen Gürban isim listesi vererek ihbarda bulundu. Gürban şunları söyledi:

“Borsa da yapılan manüplasyon operasyonları,100 milyarlarca liralık rantı yazdığım ifşa ettiğim için kara para iddia bahis ve belediyelerden arazi ihaleleri yolsuzluklarını yazdığım için tehdit alıyorum. Bu tehditi direkt arayıp bana yapmadıkları için savcılığa gidip şikayette bulunamıyorum. Ancak “işi verdikleri” kişiler içinden bana ulaşanlar söylediği için bu mesajı yazıyorum. Eğer ben bir saldırıya uğrarsam aşağıda ki isimler sorumlusudur. nazım torbaoğlu Namık Kemal Gökalp Sarp Yalçınkaya Yasef Mitrani Onur Münüp Güner Bu oluşumun lideri nazım torbaoğludur.”

Daha önce yazmıştım yine tekrar ediyorum..



Borsa da yapılan manüplasyon operasyonları,100 milyarlarca liralık rantı yazdığım ifşa ettiğim için kara para iddia bahis ve belediyelerden arazi ihaleleri yolsuzluklarını yazdığım için tehdit alıyorum.



Bu tehditi direkt arayıp bana… — Mehmet Mustafa Gürban (@2727mmg2727) April 15, 2025

NE OLMUŞTU?

İzmirli iş insanları Nazım Torbaoğlu ve Namık Kemal Gökalp'in borsada bazı şirket hisseleri üzerinden manipülatif işlemler yaptıklarını ve ikilinin ortak iş yaparak gayrimenkul ve medya da dahil olmak üzere çok sayıda sektörde alımlar yaptıklarını iddia eden Gaziantep İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, spor müsabakaları üzerinden yasa dışı bahis işleri yaptıkları yönündeki iddialarını da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tartışmaların odağındaki isimlerden olan ve iddialara ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Nazım Torbaoğlu Gürban'ın kendisi hakkında borsayı manipüle ettiği iddiaları yalanlayarak ‘hesaplarımı inceleyin” çıkışında bulunmuştu. Torbaoğlu, suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

SAYGI ÖZTÜRK: BU İDDİAYI YABANA ATMAMAK GEREKİR

Ünlü yazar Saygı Öztürk’te bugünkü köşe yazısında tehdit edilen İYİ Partili Gürban için “Belediye Başkan yardımcısının, gazetecilerin kurşunlandığı, bıçaklandığı Gaziantep’te, milletvekili mafyanın hedefi olduğunu öne sürüyorsa, bu iddiayı yabana atmamak gerekir. Bir milletvekili, kolay kolay, “Beni öldürtecekler” diyemez” ifadelerini kullandı.