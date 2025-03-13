İYİ Partili vekil kürsüde su içti Meclis sıraları karıştı

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Genel Kurul'da milletvekillerine hitap ettiği sırada kürsüde su içmesi Meclis sıralarını karıştırdı.

Bu esnada Meclis sıralarından "Ramazan ayındayız, unuttun galiba" uyarısı yapıldı. Türkoğlu da bu uyarılara karşın "Ben şeker hastasıyım. Unutmadım. Fidyemi ödüyorum" açıklamasında bulundu.

TBMM'de Genel Kurul'unda vekillere hitap ederken bir anda su içen İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, salondan yükselen sesler üzerine şeker hastası olduğunu ve oruç tutmadığını söyledi.

"ORUÇ TUTMUYORUM, FİDYEMİ ÖDÜYORUM"

Genel Kurul'dan "Unuttun unuttun" sesleri yükselirken Türkoğlu oruçlu olmadığını belirterek "Ben şeker hastasıyım. Unutmadım. Fidyemi ödüyorum. 180 liradan da ödemiyorum yetmediği için" dedi.