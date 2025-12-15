İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri üzerine TBMM Genel Kurulu'nda toplanan milletvekilleri arasında büyük bir tartışma yaşandı.

İYİ Parti sıraları ile DEM Parti milletvekilleri arasında yaşanan gerginlikte, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile tartıştı.

"İMRALI'DAKİ O BEBEK KATİLİ ŞEREFSİZDİR"

İYİ Parti adına kürsüye çıkan Ömer Karakaş, konuşmasında terörist Öcalan için "Bebek katili bir şerefsizden barış güvercini yaratmaya çalışıyorsunuz. İmralı'daki o bebek katili, teröristbaşı şerefsizdir. Hiç kimse Türkiye'nin merkezine o bebek katili şerefsizi koyamaz. Hiç kimse umut hakkından bahsedemez" ifadelerini kullandı.

"MİSLİYLE İADE EDİYORUZ"

Karakaş'ın konuşmasının ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli söz alarak yanıt verdi. Temelli, konuşmanın siyaset sınırlarının dışında kaldığını belirterek, "Bütün konuşması boyunca sözleri siyasetten ne kadar uzaksa, hakarete o kadar yakındı. Bu kadar hakaret kabul edilemez. Misliyle iade ediyoruz" dedi.