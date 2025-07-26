İYİ Partili vekil teröristin AKP’deki mesleğini açıkladı! Bebek katili Öcalan’ın sol kolu tahliye edilmişti…

Yeni açılım sürecinde ilk meyveler 200 terörist salındığı haberinin ardından Öcalan’ın videolu açıklamasında solunda oturan terörist Veysi Aktaş’ın tahliye edilmesiyle devam ediyor. İYİ Parti milletvekili Buğra Kavuncu, terörist Veysi Aktaş’ın tahliye sonrası mesleğini, “AKP'li bir belediyede sayaçları okur artık!” şeklinde açıkladı.

BEBEK KATİLİNİN SOL KOLU TAHLİYE EDİLDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan yeni açılım sürecinde bebek katili Öcalan’ın videolu açıklamasında solunda oturan terörist Veysi Aktaş tahliye edildi. Rudaw’ın haberine göre; İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan terörist Veysi Aktaş, 31 yıl 3 ay sonra tahliye edildi. Bebek katili Öcalan'ın yayınlanan videosunda solunda oturan Veysi Aktaş’ın tahliye edilmesi dikkat çekti. Ayrıca geçtiğimiz günlerde 200 teröristin tahliye edildiği öne sürülmüştü.

Bebek katili Öcalan'ın sol kolu tahliye edildi!

“AKP'Lİ BİR BELEDİYEDE SAYAÇLARI OKUR ARTIK!”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tepkisinin ardından İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu da terörist Veysi Aktaş’ın tahliye edilmesine tepki gösterdi. Kavuncu X hesabı üzerinden Aktaş’ın tahliye haberini etiketleyerek, teröristin mesleğini açıkladı. Kavuncu, “AKP'li bir belediyede sayaçları okur artık!” dedi.

AKP'li bir belediyede sayaçları okur artık! https://t.co/8MXYnV29ag — Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) July 26, 2025

NE OLMUŞTU?

Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan için ‘kurucu önder’ deyip, ardından Meclis’e davet ederek, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla yeni süreç başladı. Sürecin ilk tiyatro perdesi teröristbaşı Öcalan’ın ‘örgütü fesih edin’ çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde teröristlerin silahları yakması ile süreç devam ediyor.