İyi Partili vekil Yaldır’dan PKK’ya sert tepki: “Bu vatan pazarlık konusu olamaz"

Metin Kurt/Aksaray

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, terör örgütü PKK'nın son günlerde kamuoyuna yansıyan sözde fesih açıklamasına yönelik çok sert bir tepki verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Yaldır, terörün isim değiştirerek farklı görünümlerle varlığını sürdürmeye çalıştığını ancak Türk milletinin bu alçak oyunlara asla geçit vermeyeceğini net bir dille ifade etti.

Yaldır, açıklamasında terör örgütlerinin ne şekilde ve ne isim altında olursa olsun ortak bir amacı olduğunu belirtti: Türk devletinin bekasına saldırmak, milletin huzurunu bozmak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini sarsmak. Ancak bu kirli emellerin asla başarıya ulaşamayacağını vurgulayan Yaldır, devletin ve milletin teröre karşı duruşunun sarsılmaz olduğunu belirtti.

“Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerine saldırarak sözde fesih açıklaması yapan terör örgütü PKK, yarın başka bir isimle, aynı emellerle karşımıza çıkacaktır.” diyen Yaldır, açıklamasında terör örgütünün geçmişte olduğu gibi bugün de karanlık odaklar tarafından sahneye sürüldüğünü söyledi.

"BEBEK KATİLLERİNE DEĞİL, ŞEHİT ANALARININ FERYADINA KULAK VERİYORUZ"

Yaldır, açıklamasının devamında şehit yakınlarının, gazilerin ve milletin vicdanının yanında olduklarını belirterek şu çarpıcı ifadeleri kullandı: “Biz, bebek katillerinin sözde açıklamalarına değil; dün ellerini öptüğümüz şehit analarının feryadına, gazilerimizin sözlerine ve milletimizin vicdanına kulak veriyoruz.” Bu duruşun sadece bir siyasi söylem değil, bir milletin varlık mücadelesi olduğunu vurgulayan Yaldır, terör örgütlerinin siyasi, sosyal ve askeri hiçbir alanda meşruiyet kazanamayacağını net bir şekilde ifade etti.

"HİÇBİR FİTNE MİLLETİMİZİN BİRLİĞİNİ BOZAMAZ"

İYİ Partili vekil, yaptığı açıklamada Türkiye’nin terörle mücadelesinin kararlılıkla süreceğini belirterek şu mesajı verdi: “Türk Milleti'nin huzurunu, egemenliğini ve toprağını pazarlık konusu yapan herkes karşısında bizi bulacaktır! Türk devletinin terörle mücadelesi, hukuk ve adalet çerçevesinde kararlılıkla sürecektir. Hiçbir kirli plan, hiçbir fitne ve ihanet, aziz milletimizin birlik ve beraberliğini bozamayacaktır.”

Yaldır’ın bu açıklamaları, toplumun farklı kesimlerinden de destek buldu. Pek çok vatandaş, milletvekilinin kararlı duruşunu alkışlarla karşılarken, Türkiye’nin terörle mücadelede geri adım atmayacağına dair güçlü bir mesaj daha verilmiş oldu.