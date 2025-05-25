İYİ Partili vekilden köy korucularına hakaret skandalına sert tepki! Bakan Yerlikaya’ya soru önergesi verdi

Metin Kurt - Aksaray / YENİÇAĞ

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, bölücü terör örgütü PKK ile mücadelede ön saflarda yer alan köy korucularına, DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın “Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın, daha onurlu bir görev” şeklindeki sözlerine sert tepki gösterdi.

Yaldır, bu çirkin ifadeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yazılı olarak yanıtlaması talebiyle Meclis Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi.

Açıklamasında, “Terörle mücadelede büyük fedakârlıklar gösteren, ailesini ve vatanını korumak adına şehit ve gazi olan korucularımıza dil uzatmak, onların onurlu mücadelesine gölge düşürmeye çalışmaktır. Sadece bu hakaretleri yapanları değil, sessiz kalanları da hatırlayacağız.” diyen Yaldır, tepkisini net bir şekilde ortaya koydu.

Soru önergesinde, köy korucularının itibarını zedelemeye yönelik söylemlere karşı yürütülen idari ve hukuki süreçler, PKK’nın son dönemdeki tehditleri karşısında korucuların güvenliğine ilişkin alınan önlemler, sosyal haklarının geliştirilmesi ve statülerinin kurumsal olarak tanımlanması gibi konular yer aldı.

Yaldır, kahraman korucuların yalnız olmadığını vurgulayarak, devletin bu vatan evlatlarının yanında kararlılıkla durması gerektiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yönelttiği sorular ise şu şekilde:

Köy korucularının itibarını zedeleyen ve mesleklerini küçümseyen açıklamalara karşı Bakanlığınızca herhangi bir hukuki veya idari süreç başlatılmış mıdır? DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın beyanatı hakkında işlem yapılmış mıdır?

Bölücü terör örgütü PKK’nın sözde fesih açıklaması sonrasında, geçmişte aktif olarak terörle mücadelede görev yapmış ve halen hedef olma riski taşıyan köy korucularının can güvenliklerinin sağlanmasına yönelik ne tür tedbirler alınmaktadır? Bu kapsamda bireysel tehdit analizleri yapılmakta mıdır?

Korucularımızın ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik kısa ve uzun vadeli planlarınız var mıdır? Özellikle maaş, sosyal güvence, sigorta ve emeklilik hakları bakımından somut düzenlemeler yapılacak mıdır?

Köy korucularının statülerinin yasal ve kurumsal çerçevede netleştirilmesi için yürütülen çalışmalar nelerdir?