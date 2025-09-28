İYİ Partili Yaldır, gençlerin en beğendiği milletvekilleri arasında

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Gençlerin tercihleri doğrultusunda hazırlanan listede Turan Yaldır, %12,5 oranıyla Türkiye genelinde ilk 10 isim arasına girerken, İYİ Parti adına öne çıkan milletvekillerinden biri oldu.

ORC’nin daha önce açıkladığı performans ölçümlerinde de TBMM’nin en etkili 30 milletvekili arasında gösterilen ve İç Anadolu Bölgesi’nin en başarılı 5 milletvekili arasında yer alan İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, bu kez gençlerin desteğiyle öne çıktı.

Turan Yaldır’ın, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı etkili konuşmalar, verdiği soru önergeleri, halkın vicdanını yansıtan çıkışları ve Aksaray başta olmak üzere tüm yurtta sürdürdüğü yoğun saha çalışmaları, özellikle gençler nezdinde takdir topladı.

Eğitimde fırsat eşitliğini savunan, her yıl yüzlerce üniversite öğrencisine burs sağlayarak gençlere doğrudan destek veren projeleri;

Aksaray’daki gençlerin işsizlik, eğitim ve sosyal yaşamla ilgili sorunlarını Meclis gündemine taşıması;

çevre, tarım ve istihdam alanlarında gençlerin geleceğini yakından ilgilendiren konularda sunduğu kanun teklifleri ve soru önergeleri, Yaldır’ın gençler tarafından beğenilmesinde belirleyici oldu.